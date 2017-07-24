BAYIR: “ARTIK BU PARTİ İKTİDAR OLMALI”

CHP’nin Aydın sorumlusu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır CHP Aydın İl Başkanlığı’nda partililer ile bir araya geldi.

Bayır; “Artık bu parti bir kez iktidar olmalı ve ülkenin dengelerini oturtmalıyız.” dedi.

CHP’nin kurultay tarihinin belirlenmesi ile birlikte Mahalle delege seçimlerinin öncesinde partililerle istişarelerde bulunmak üzere Aydın’a gelen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, mahalle delege seçimlerinin çarşaf liste şeklinde gerçekleşmesinin partiye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

CHP İl Başkanı Bayram İnci, İlçe Başkanı Mehmet Şık, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bayır; “Seçim takvimimiz başladı. Mahalle delege seçimlerinden başlayacağız, daha sonra ilçe ve il kongrelerimizle yol alacağız. Partimizin yapacağı bu mahalle delege seçimlerinin bundan sonraki sürecinde bir ayrışma değil, bir küskünler ordusu yaratmak değil, barış ve beraberlik içerisinde, ak saçlıların deneyimi ve birikimlerinden, gençlerin dinamizminden, kadınlarımızın şefkatinden bir hamur yaparak ortak listelerle, kimseyi küstürmeden bir delege seçimi temenni ediyorum.” diye konuştu.

“ÇARŞAF LİSTE OLACAK”

“Bizim birbirimizi kırmak gibi bir lüksümüz yok, olmamalı.” diyen Bayır konuşmasında şunları kaydetti;

“Önümüzde 2019 seçimlerinde her birimiz hiç kimseyi küstürmeden kol kola girerek, omuz omuza ortak bir mücadele vermeliyiz diye düşünüyorum. Bunu yapabilecek birikim, deneyim bizde var. Geçmişte olduğu gibi her mahallede iki üç liste çıkararak karşılıklı vuruşmak yerine, ben bu görevi yapabilirim, kendimde bu enerjiyi görüyorum, mahallemin delegesi olmak istiyorum diyen insanların hepsini beyaz bir sayfaya yazıp oy kullanacağınız sandığın üzerine asın oraya gidip gerçekten bu görevi yapabileceğine inandığınız insanların adını yazarak, çarşaf liste uygulaması ile ve tüzüğümüzün hükmettiği gibi içinde genci de olan, kadını da olan, deneyimli ak saçlısı da olan ortak isimlerle kimseyi küstürmeden bir delege seçimi yaşamanın bu partiye en büyük katkıyı sağlayacağını düşünüyorum.”

“ADALET MİTİNGİ, TEK FOTOĞRAF KARESİNE SIĞMADI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde yapılan Adalet Mitingi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bayır; “Sayın Genel Başkan’ımızın önderliğinde 25 günde 453 km yol aldık. Bu 25 günde her gün yeni insanlar geldi bizimle beraber yürümek için. Diyebilirim ki 25 gün içinde belki de 1,5 milyon insan farklı gün ve zamanlarda gelip yürüyüşümüze eşlik ettiler. En son finalde de yaklaşık 3 milyona yakın insan o meydanda toplandık. Meydan almadı, taştı, hiçbir fotoğraf karesine bizim yaptığımız Adalet mitingini tek parçaya sığdıramadılar.” dedi.

“FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA OLMAK ZORUNDAYIZ”

Bayır konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Eğer bu Adalet yürüyüşünde yürüyen insanlar sandıkta bir araya gelip tek bir partiyi işaret edebilselerdi bugün bu ülkeyi bu iktidar yönetiyor olmayacaktı. Bizim ne yazık ki, geçmişten bu yana gelen bazı alışkanlıklarımız olan, partinin genel başkanına kızmak, partinin il başkanına kızmak, belediye başkanına kızmak. Bu kızmaların hiçbir şeye faydası yok. Karşımızdaki faşizme karşı hepimiz kol kola, omuz omuza olmak zorundayız. Birilerine kızarak, küserek sandığa gitmemek, ya da birilerine küserek bir farklı siyasi partiye yönelmek işte bu faşizmi başımıza getirdi. O 25 günlük yürüyüşte içimizde bugüne kadar partiye oy vermemiş birçok insanla da karşılaştık. Ve o insanların tamamının yürüyüşte ortak simgesi Adalet istemesiydi.”

“2019 SEÇİMLERİNDE ALAŞAĞI ETMELİYİZ”

CHP olarak bundan sonraki sorumluluklarının çok daha fazla olduğunu hatırlatan Bayır, “Etrafımızdaki sivil toplum örgütleriyle, düşünce dernekleriyle, sendikalarla, odalarla çok iyi ilişkiler kurmak zorundayız ve o insanları kazanmalıyız. O insanları sandık başına gitmeye ikna etmeliyiz. Asgari müştereklerde bugüne kadar bir araya gelememiş o insanları asgari müştereklerde mutlaka bir araya getirmeli ve 2019 seçimlerinde mutlaka bu adamları alaşağı etmeliyiz. Bunu yapabilecek gücümüz de enerjimiz de var.” diye konuştu.

“BU SEÇİMİN SONUCU YÜZDE 54 HAYIRDIR”

Son seçimlerde yaşananları ise; “Her tür tedbirin alınmasına rağmen hiç birimizin aklına devletin Yüksek Seçim Kurulu hakiminin yapacağı aklımıza gelmedi.” diye yorumlayan Bayır; “Sandıklarda numaralar yapılacağını biliyorduk, tedbirimizi almıştık, ilk defa bir seçimde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde Hayırlar önde çıkmasına rağmen seçimin sonucu Evet diye ilan edildi. Bu seçimin gerçek sonucu yüzde 54 hayırdır. Ama ne yaptılar yaptılar, özellikle bizim zayıf olduğumuz bazı yerlerde işi aleyhe çevirerek bu işi filmlediler.” şeklinde konuştu.

” BİR DAHA HİLE YAPMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Seçmen sayısının yarısı kadar fazla basılan oy pusulalarının bir kısmının AKP il, ilçe yöneticilerinin eline verilerek sandığa gitmeden evet mühürlerinin basıldığını iddia eden Bayır; “Muhtarlar vesilesiyle dört kişilik bir aileye bin TL rakkam teklif edildi. Verdiği oydan da emin olunması üzerine dediler ki, bu size verdiğimiz evet basılı oyları zarfa koyacaksınız, sandığın başından size verilen mühürlü oy pusulalarını da bize geri getireceksiniz. Geri getirdiğiniz zaman ödemenizi alacaksınız dediler. İşte o noktada Yüksek Seçim Kurulu bu bilgileri aldı, mühürsüz oy pusulalarını, daha önce yasada ‘mühürlenmeyen oy pusulaları geçersiz sayılacaktır’ ifadesi yer almasına rağmen kabul etti. Bir buçuk milyon gibi bir farkla bunu ters düz ettiler. Sandığa gitmeyen 14 milyon insan seçime gitseydi, kader yine değişebilirdi. Herkesin kafasında şu soru var, bunu aşmalıyız, “Acaba 2019 seçimlerinde yine hile yapacaklar mı?” Arkadaşlar yaptırmayacağız. Bir daha bunların hile yapmasına izin vermeyeceğiz, bunu yapabilmek için her sandıkta olacağız. Belki burada sorun yok, Doğu’ya belki sandık başına insan götüreceğiz. Başka bir alternatifimiz yok. Önümüzdeki süreç, ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultayımız var. Ben inanıyorum bunu yapacağımıza. Çünkü ben biliyorum ki ak saçlı ağabeylerimiz artık gözümüzün içine bakıyor, ‘Yeter artık bu partiyi iktidar olarak görmek istiyoruz’ diye. Çünkü bizim çocuklarımız 40 yıldır, itilip kakılıyor. Neden? , sosyal demokrat oldukları için, Atatürkçü oldukları için. Artık bu parti bir kez iktidar olmalı ve ülkenin dengelerini oturtmalıyız.” dedi.