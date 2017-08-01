Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
01 Ağustos 2017
Asayiş, Aydın, Güncel, Siyaset

BAYDAR, KAYMAKAM İMAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kaymakam imamların tespit edilmesi ve bu kaymakamların atanmasına neden olan yetkililer hakkında yazılı soru önergesi verdi.
Baydar Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı olarak yanıtlamasını istediği önergesinde: “Basında yer alan haberlerde; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün kaymakam imamlarının tespit edildiği,  kaymakamların FETÖ’ye ait evlerde nasıl yetiştirildiği ve kaymakam imamlarından T.A. isimli şüphelinin yetiştirilen kaymakam adaylarını tek tek deşifre ettiği yer almıştır.
Ayrıca verilen haberde T.A. isimli kişinin verdiği bilgilerle 62 kişilik bir katalog oluşturulduğu bilgileri de yer almaktadır.” ifadelerine yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi;
Haberde yer alan bilgiler doğru mudur? Doğru ise söz konusu imam kaymakamların atanmasını kim ya da kimler sağlamıştır? İmam kaymakamların atanmasına göz yuman tüm yetkili kişiler tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse haklarında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir? Kaymakam olarak atananlar suçlu, atattıranlar ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP’li yetkililerin de dile getirdiği ‘aldatıldık’ sihirli sözcüğü ile aklanmış mı olacaktır?”
(HABER MERKEZİ)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Toyran ve Kayalı’dan Vali Köşger’e Ziyaret
Share

BENZER HABERLER

BAYDAR, KAYMAKAM İMAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

BAYDAR, KAYMAKAM İMAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

“TRABZON BAROSU YALNIZ DEĞİLDİR!”

“TRABZON BAROSU YALNIZ DEĞİLDİR!”

Borsa, zeytinyağını Mardin’de tanıttı

Borsa, zeytinyağını Mardin’de tanıttı

VALİ KÖŞGER’İN EŞİ ÇOCUK EVLERİNİ ZİYARET ETTİ

VALİ KÖŞGER’İN EŞİ ÇOCUK EVLERİNİ ZİYARET ETTİ

Çerçioğlu’ndan Üreticiye Selektör Makinası

Çerçioğlu’ndan Üreticiye Selektör Makinası

Samandan otel yaptılar

Samandan otel yaptılar

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 08/02 10%
Açık
Genel Olarak Açık. Çok sıcak. En yüksek 36°C. KD rüzgâr BKB değişiyor, 15 - 25 km/saat.
Açık
Bugün 08/02 20%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. BGB rüzgâr D değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5312

  • Euro

    4,1681

  • BIST

    106.147

  • Altın

    143,7969

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE