BAYDAR, KAYMAKAM İMAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kaymakam imamların tespit edilmesi ve bu kaymakamların atanmasına neden olan yetkililer hakkında yazılı soru önergesi verdi.

Baydar Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı olarak yanıtlamasını istediği önergesinde: “Basında yer alan haberlerde; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün kaymakam imamlarının tespit edildiği, kaymakamların FETÖ’ye ait evlerde nasıl yetiştirildiği ve kaymakam imamlarından T.A. isimli şüphelinin yetiştirilen kaymakam adaylarını tek tek deşifre ettiği yer almıştır.

Ayrıca verilen haberde T.A. isimli kişinin verdiği bilgilerle 62 kişilik bir katalog oluşturulduğu bilgileri de yer almaktadır.” ifadelerine yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi;

“ Haberde yer alan bilgiler doğru mudur? Doğru ise söz konusu imam kaymakamların atanmasını kim ya da kimler sağlamıştır? İmam kaymakamların atanmasına göz yuman tüm yetkili kişiler tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse haklarında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir? Kaymakam olarak atananlar suçlu, atattıranlar ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer AKP’li yetkililerin de dile getirdiği ‘aldatıldık’ sihirli sözcüğü ile aklanmış mı olacaktır?”