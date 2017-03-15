“BAŞKANIMIZA YAPILAN HAKSIZLIK TÜM BAROLARA YAPILMIŞTIR”

Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Bozkurt; “Birlik Başkanımıza yapılan haksızlık tüm barolara ve avukatlara yapılmıştır, Aydın Barosu birlik başkanımızın yanındadır.” dedi.

“GERÇEK TEKTİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon kanalında Metin Feyzioğlu’nu haksız ithamlarla suçlayıp tehdide varan açıklamalarda bulunduğu iddia eden Bozkurt; “Yeni bir Anayasa anlamına gelecek çok ciddi değişiklikler içeren Anayasa paketi için bir Referandum gündemde iken Türkiye Barolar Birliği ile Baroların görüş ve düşüncelerini açıklaması, yurttaşlarımızı bilgilendirmesi yasal ve zorunlu bir görev olup , görevini yerine getiren Birlik Başkanımıza karşı yöneltilen haksız ithamlar asla kabul edilemez. Sayın Feyzioğlu Hollanda’da Anayasa değişikliğini anlattığı tarihte bu ülkelerle devletimiz arasında bir kriz olmadığı gibi, aynı tarihte sayın Başbakan’da Almanya’da propaganda için bulunmakta idi. Gerçek tektir ve budur.” dedi.

“HİÇ KİMSE HAYIR’I SAVUNDUĞU İÇİN SUÇLANAMAZ”

Hiç kimsenin hayırı savunduğu ve Anayasa değişikliğini anlattığı için suçlanamayacağını vurgulayan Bozkurt; “Ne Türkiye Barolar Birliği Başkanımız, ne herhangi bir meslektaşımız ne de bir yurttaşımız sadece referandumda önüne konulan iki seçenekten biri olan HAYIR’ı savunduğu ve Anayasa değişikliğini anlattığı için suçlanamaz. Hele terörist damgası asla vurulamaz. Hiç kimse tarafsızlık yemini etmiş bir Cumhurbaşkanı tarafından bu şekilde haksız yere suçlanamaz. Aydın Barosu olarak, Birlik Başkanımıza karşı sarf edilen bu sözleri, haksız ithamları, algı operasyonunu ve tehdidi kabul etmiyoruz.

Baro Başkanlarının Sayın Birlik Başkanımızın Anayasayı anlatmasından rahatsız olduğu, kendilerini temsil edemediği şeklindeki iddia da gerçekle bağdaşmamaktadır. Böyle bir iddiada bulunmaya avukatlar ve barolar dışında kimsenin hakkı yoktur. Birlik Başkanının temsili ve faaliyetleri konusunda karar verebilecek tek organ Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’dur, bu kurulu oluşturan Baro Başkanları ve Birlik Delegeleridir.

Ülkenin yönetim şeklini değiştirecek bir Anayasa söz konusudur ve elbette Barolar Birliği Başkanı da Baro Başkanları da bu konuda hem fikir beyan edecek, hem de halkımızı bu hukuki metin hakkında aydınlatacaktır. Sayın Metin Feyzioğlu yurdu karış karış gezerek, görevini gereği gibi ve büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Biz de Aydın Barosu olarak en baştan bu yana eleştirilerimizi de, tavrımızı da net olarak ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunu yaparken ne bir tek vatandaşımızı ötekileştirecek, ne de suçlayacak bir tek cümle kurmuşluğumuz yoktur. Bu tavrı devletimizi idare edenlerden ve tüm siyasi parti temsilcilerinden de beklediğimizi defalarca ifade ettik, etmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Referandum için demokratik ve hukuki tüm koşulların bir an önce sağlanması gerektiğini savunan Bozkurt; “Halkımızı kutuplaştıracak sözlerin devletimizin en tepesinden gelmesi asla kabul edilemez. Bu süreçte halkımızın özgür iradesi ile oy kullanmasına ve kendisini ifade edebilmesine ne yazık ki olanak bırakılmamaya gayret sarf edildiğini görmeye devam ediyoruz. Buna artık bir son verilmeli, referandum için demokratik ve hukuki tüm koşullar bir an önce sağlanmalıdır.

Aydın Barosu olarak hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğimizi, Birlik Başkanımızın bu uğurda verdiği mücadelede kendisiyle birlikte ve sonuna kadar yanında olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırken, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza tarafsızlık yeminini hatırlatarak, hukukun ve demokrasinin asgari kurallarına uymasını bekliyoruz.” dedi.

(GÜNER DOKUYUCU)