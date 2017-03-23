Başkan Saraç’tan esnaf ve sanatkara yeni nesil yazarkasa uyarısı

3. Bölge (Aydın-Muğla İlleri) Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, kooperatif ortaklarına belirli bir ciro taahhüt etmeleri durumunda yeni nesil yazar kasa pos cihazlarının ücretsiz olarak verileceğini söyledi.

Türkiye genelinde 3100 sayılı Kanun kapsamında 31 Aralık 2017 tarihine kadar zorunlu hale getirilen “Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti” hakkındaki Kanun ile mükelleflerin eski tip yazar kasalarını yeni nesil yazar kasa pos cihazlarına dönüştürmeleri gerektiğini kaydeden Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç kooperatif olarak esnafa bu yönde de destek verileceğini söyledi. Şu an itibariyle bu dönüşümün en son 31 Aralık’a kadar yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Başkan Saraç, “Esnafımıza yeni nesil ödeme kaydedici cihazları ücretsiz ulaştırmak için merkez birliğimiz bir çalışma yaptı. TESKOMB önderliğinde yapılan bu güzel çalışma neticesi Şu anda piyasada emsali 1500 TL’nin altında olmayan yeni nesil yazarkasa pos cihazlarını belli şartları yerine getiren esnaf ve sanatkarımız ücretsiz olarak bu yeni nesil cihazları birliğimiz aracılığı ile edinebilecek. Kooperatif üyelerinin bu fırsattan yararlanmasını tavsiye ediyoruz” dedi. (İHA)