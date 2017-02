BAŞAK KOLEJİ’NDEN BİR İLK: ÖĞRENCİLER OYUN OYNAYARAK KODLAMA ÖĞRENEBİLECEK

Aydın Özel Başak Koleji, Hacker Can Yazılım Firması işbirliği ile Aydın’da ilk kez uygulanacak olan anadilde kodlama yazmayı öğretecek.

Türkiye’nin ilk milli yazılım projesi olan Hacer Can, ile öğrenciler oyun oynayarak Türkçe kodlama yazmayı öğrenebilecekler.

Aydın Özel Başak Koleji 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrencilerine uygulayacağı Hacer Can Projesi’ni, proje sahipleri ile birlikte düzenledikleri toplantıda basına tanıttı.

Öğrencilerin geleceğine yatırım yapmayı hedefleyen Aydın Özel Başak Koleji’nin Hacker Can Proje tanıtımına; Aydın Özel Başak Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Alp Ayaydın, Hacker Can Genel Koordinatörü Buğra Yüksel, Okul Müdürü Nail Ergün, Başak Koleji’nin Genel Koordinatörü Metin Akyol, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Yönetim Kurulu üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Proje tanıtımının öncesinde konuşan Aydın Özel Başak Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Alp Ayaydın, yazılım konusunun Türkiye’nin geleceği ile alakalı olduğuna ve önemine değindi.

Ayaydın; “Hacker Can adlı firmamızla bir çözüm ortaklığı anlaşması imzalamış bulunmaktayız ve bundan sonra kodlama öğretimi konusunda küçük yaştan başlayarak kodlama öğretimi ve çözüm ortağımız olacak kendileri. Bu işin ekstra önemli kısmı var. Türkiye’nin bire bir geleceği ile alakalı bir konu. Öncelikle Türkiye’nin kalkınmasındaki tek A, B ve C planımız kodlama konusu. Çünkü bu dakikadan sonra şu anki ekonomik tablolara baktığımızda, sürekli Türkiye’nin borcunun büyüdüğünü görüyoruz. Bunun nedeni çok basit. Çünkü biz bir kutu içerisinde bir cip için 100 dolar verirken aynı 100 doları bir kamyon ham madde göndererek yapıyoruz. Bu ham maddelerle 100 kamyon gönderip 100 tane bir bavul içerisindeki çipe yada başka bir virüs programına eşit oluyor. Bu işin sonu yok. O yüzden biz Türkiye olarak bu madalyonun yazılım üreten tarafında yer almak zorundayız. Bunu yaparken tabi ki biz önce geleceği düşünerek bugünü değil, bundan 15-20 senesini yani bizim şu an okulumuza gelen öğrencilerimizin yetişkinlik sürecinde bu hayatta kazanan olmak için neye ihtiyaçları olacağını burada araştırdık, gördük, farklı konularda tetkikler yaptıktan sonra kodlama konusu acilen masaya yatırmamız gerektiğine karar verdik.” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞİN KAZANANI YAPMAK İSTİYORUZ”

Kodlamanın da bir dil olduğuna dikkat çeken Ayaydın; “Şu an dil öğrenimi çok önemli. Hepimizin çocuklarının mutlaka öğrenmesini istediğimiz şey. Kodlama da bir dildir ve şu andan itibaren geleceği kapsayarak öğrenilmesi gereken ilk dildir. 15 sene sonra ki çok uzak değildir, bugün 10 yaşında olan çocuk 25 yaşında hayata atıldığında zaten o günden bahsediyor oluyoruz. Oradaki 15 seneyi 2’ye katlayarak teknolojik gelişmeler inanılmaz noktada olacak. Bizim teknoloji okurluğumuz da bir sıkıntı yok. Ama teknoloji yazarlığımızda emeklemiyoruz bile. Bütünüyle bu işin hem üreten tarafından hem de tüketen tarafında yer almamız lazım. Sadece tüketirsek bir yere varabilmemiz söz konusu değil. Türkiye’nin ilk milli kodlama programı olması bizim için çok ayrı bir önem taşıyor. Biz bu kodlama eğitimi ile çocuklarımızı geleceğin kazananları yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayaydın’ın konuşmasının ardından Hacker Can Yazılım Geliştirme Uzmanı Buğra Yüksel’de Aydın’da ilk defa uygulanacak olan kodlama sisteminin slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirdi. Yüksel; “Hacker Can yabancı dil bilgisine ihtiyaç duymadan kod yazmayı sağlayan yüzde yüz yerli bir projedir.” dedi.

“İÇİ DOLU GENÇLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Hacker Can Projesi’nin üzerinde yaklaşık 1.5 yıldır çalıştıklarını kaydeden Yüksel, hedeflerinin yüksek motivasyon sahibi, içi dolu gençler yetiştirmek olduğunu vurguladı ve; “Son 2.5 yıldır eğitim sektöründe bu ülke için bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Ve Hacer Can’ı ürettik. Bizim okuma noktasında bir sıkıntımız yok. Ama yazma noktasında üretme noktasında problemimiz var. Dünyada şu anda bir akım var, “Yok deme kendin yap.” siz üretin hep indirip, kullanıyoruz ya bir tane de siz yapın. Akımın başlığı bu. Biz bu Hacker Can’la ülkemizde yüksek motivasyon sahibi gerçekten içi dolu gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Beklentilerimiz bilgisayar başından kod yazan gençlik.