Baro’dan Vekillere Çağrı; “Hayır Oyu Kullanın”

Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Meclis’te Anayasa değişikliği ile ilgili başlayan görüşmelerle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla paylaştığı ve TBMM’de bulunan 550 Milletvekili’ne mektup ve mail olarak ulaştırılacağı bilgisini verdiği mektup şöyle;

“TBMM’nin Önünde Yapılan Saldırıyı Lanetliyorum”

“Milletvekillerinin, Anayasal Görevlerinin Farkına Varıp, Silkelenmelerini Talep Ediyorum”

“Bu mektubu Anayasa değişikliği teklifine imza atmış olsun ya da olmasın, Gazi Meclis’te bugün görev yapma şerefine erişmiş tüm milletvekillerimize gönderiyoruz. Milletvekili olarak görev yapmakta olduğunuz T.B.M.M. Milli irade ve Millet egemenliğinin en üst seviyede ve en geniş şekilde tecelli ettiği kurumdur. Demokrasimizin kalbi olan Gazi Meclis’in üyesi olmak çok büyük bir onur ve şereftir. Bu onurlu göreve Milletçe layık bulunan kişiler olarak; yüce Meclis’in itibarını, saygınlığını korumak da elbette en başta siz değerli milletvekillerinin görevi ve sorumluluğudur.Bugün itibariyle, Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelen, esasen yeni ve kurucu bir Anayasa olduğu aşikar bulunan teklif; temel hak ve hürriyetler ile demokrasinin vazgeçilmez prensibi olan kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak, bütün yetkilerin denetim mekanizmalarından yoksun olarak tek bir kişinin eline teslim edilmesine neden olacak parlamenter demokrasiyi yok ederek kuvvetler birliğine dayanan yeni bir devlet sistemi ve rejim değişikliğini hedeflemektedir. Aydın Barosu olarak tarihi sorumluluğumuzu yerine getiriyor ve uyarıyoruz: Türk Milleti dört yıl için, yasama görevi yapmak üzere seçtiği siz değerli milletvekilleri ile T.B.M.M.’yi oluşturmuştur.Sizler de mevcut Anayasa’ya sadakat yemini ederek, Türk Milleti tarafından seçildiğiniz bu görevi, yemin ettiğiniz Anayasa’dan aldığınız yetki ile yerine getirmeye başladınız.Sadakat yemini ettiğiniz Anayasa’nın 6 ve 7. Maddeleri siz dahil hiçbir kişi ya da kurumun kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını, yine Yasama yetkisinin Türk Milleti adına T.B.M.M.’de olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini emretmektedir. Oysa bu teklife “evet” demeniz halinde Anayasa’ya ve millet iradesine aykırı olarak yasama yetkisini Cumhurbaşkanı’na devretmiş olacaksınız. “Evet” derseniz; Anayasa ile T.B.M.M.’ye verilmiş olan; gensoru, güvenoyu, soru önergesi, bütçeyi onaylamak gibi hak ve yetkilerinizi ortadan kaldırmış, tek bir kişinin eline bırakacağınız yürütmeyi tamamen denetimsiz hale getirmiş olacaksınız.“Evet” derseniz , H.S.Y.K. ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak atamaları partili bir cumhurbaşkanının eline bırakarak, tamamen bağımlı ve taraflı bir yargı yaratılmasına sebep olacaksınız. Anayasadaki “bağımsız“ ibaresinin yanına “tarafsız” ibaresi eklenmesinin bu durumda hiçbir anlam ifade etmeyeceğini elbette ki siz de çok iyi biliyorsunuz.Evet” dediğiniz takdirde, mensubu olduğunuz T.B.M.M.’ni tüm yetkileri eline vereceğiniz bir Cumhurbaşkanının gerekçesiz tek bir cümlesi ile feshetmesine imkan vermiş olacaksınız. Bu düzenleme demokratik olmadığı gibi, millet iradesine de aykırıdır. Genel Kurul salonunda yazılı bulunan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği ve Anayasa’da da açıkça yer alan “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.” ilkesine en başta siz uymak zorundasınız. Türk Milleti mevcut parlamenter sisteme göre, kuvvetler ayrılığı prensibi ile devam edecek bir yönetim düzeni için siz milletvekillerini seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturmuştur. Yoksa; Anayasanın başlangıç ilkeleri ile, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk üç maddesine aykırı olarak yeni ve kurucu bir anayasa yapmak; yönetim sistemini dolayısıyla rejimi değiştirmek, sonuç olarak parlamenter demokrasiyi yok etmek için değil!Meclis’e getirilen teklif, kurucu bir Anayasa yapma şartları bağlamında ; ülkemizin ihtiyacı ve sizin yetkiniz dahilinde olmadığı halde ve katılım sağlanmadan, üzerinde tartışılmadan,bir toplumsal mutabakata dayanmadan hazırlandığı için daha şimdiden toplumda gerginlik ve kutuplaşmaya yol açmaya başlamıştır. Teklifin kabul edilmesi halinde bu gerginlik ve kutuplaşmanın giderek daha fazla tırmanacağı açıkça görülmektedir. Oysa; Milletçe ihtiyacımız olan, gerginlik ve ayrışma değil, birlik ve beraberliktir. Ülkemizin yeterince ciddi sorunları önümüzde dururken, şu anda ihtiyacımız olan yeni bir Anayasa değil, bütün kurum ve kişilerin yeminlerine uygun olarak mevcut Anayasa’ya uygun davranmasıdır. Hukuk Devleti’ne ve Millet İradesi’ne saygının gereği budur.Tarihi görevimizi yerine getirerek yaptığımız bu uyarılarımızın dikkate alınarak teklifin derhal geri çekilmesini talep ediyor, eğer geri çekilmez ise “Hayır” oyu kullanmamızın sizin de tarih ve Türk Milleti önünde sorumluluğunuz olduğunu hatırlatıyoruz.”Milletvekillerine gönderilen mektubun arsından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Başkan Bozkurt, Ankara Barosu avukatlarına karşı TBMM önünde yapılan saldırıyı kınadı. Bozkurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Tıpkı burada Aydın’da yaptığımız gibi basın açıklaması yapmak için TBMM önünde toplanan, Ankara Baro başkanı, yönetim kurulu ve Ankara Barosu’na mensup çok değerli meslektaşlarımızın üzerine polis köpekleri ve gazlarla saldırılmıştır. Yine duyduğumuza göre, talepte bulunmak ya da tepkilerini dile getirmek isteyen vatandaşların üzerine de bu şekilde bir saldırı gerçekleşmiştir. Bir Baro başkanına, avukatlara TBMM önünde yapılan bu saldırıyı az önce yazılı olarak ben bir açıklama yaptım. Tekrar ediyorum lanetliyorum. Bizim buradaki uyarılarımızın ne kadar gerçek olduğunu şimdi Meclis önünde yaşanan bu rezillik, kepazelikle gördük. Eğer gözleri önlerindeki metni belki şimdi okuyorlardır, o metinden gözlerini kaldırıp dışarıya bakarlarsa sayın milletvekilleri, o metnin ve çalışmaların dışarıda yani milletin içerisinde nelere yol açtığını görebilirler.Çağrımız halkın, Türk Milleti’nin sesine kulak vermeleri. Toplumu daha fazla gerip kutuplaştıracak bu çalışmadan derhal vazgeçmeleridir. Ama bu teklif orada oylanacak, bu metinde milletvekillerine yaptığımız çağrıdaki gibi ifade ediyorum. “Hayır” oyu vermek Türk Milleti önünde, Anayasa karşısında ve kendilerine oy veren seçmenleri nazarında görevleridir, boyunlarının borcudur. Bunun daha kötü sonuçlar doğurmasını istemiyoruz. Şu anda milletçe ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberlik lafı hiç kimsenin kendi arzularına, siyasi emellerine göre şekillendirip, kullanabileceği bir cümle değildir. Samimi insanlar tarafından dile getirildiğinde, tasada da, kıvançta da bir olmayı daha güzel bir ülkede barış içinde, huzur içerisinde, en başta da can güvenliği olmak üzere güven içinde yaşama arzusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar kalması arzusudur. Yoksa herkesin siyasi görüşüne boyun eğmesi susması, eleştirmemesi değildir. Bunun adına birlik beraberlik değil, otoriter, totaliter rejim uygulanması denir. Başka hiç bir anlamı yoktur.Ülkeyi yönetmek için yetki alan milletvekillerinin sorumluluklarının ve Anayasal görevlerinin farkına varıp, silkelenip kendilerine gelmelerinin tekrar talep ediyorum.” (Mehtap Altınkeser)