BARODAN, JEOTERMALLERE TEPKİ

Aydın Barosu Çevre Komisyonu’nun jeotermal santrallere karşı mücadelesi devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Germencik’te (JESDER) Jeotermal Elektrik Santral Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısı sonucunda bir basın açıklaması yapan Aydın Barosu Çevre Komisyonu, “Elektrik elde edilirken, yaşamın yok edilmemesini istiyoruz” dediler.

Aydın Barosu binasında düzenlenen toplantıya; Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Aydın Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Av. İsmail Türkbay, Av. İrem Bozkurt, Av. Gökçen Kaya, Av. Akın Yakan katıldı.

Toplantıda konuşan Aydın Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Av. İsmail Türkbay, komisyon olarak hiç kimseyle kavgalarının olmadığını, fakat avukatlık kanunun 76. maddesine dayanarak Baroların hukukun üstünlüğünü koruma görevi olduğu için basın açıklaması yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

“VERİLER PAYLAŞILMIYOR”

Aydın’daki Çevre İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü’nün Aydın ile ilgili verileri paylaşmaktan kaçındıklarını ifade eden Türkbay; “Bilgi Edinme Kanunu hükümlerine rağmen, devletin bu verileri vatandaşlarıyla paylaşmamasına anlam veremiyoruz.” şeklinde konuştu.

12 Nisan 2016 tarihinde Jeotermal Enerji Tarım, Çevre ve İnsan Sağlığına Olan Etkileri, Ortak Akıl Toplantısı kararlarında jeotermalin zararlarının ön görüldüğünü, alınması gereken tedbirlerin sıralandığı, ancak 1 yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadığını vurgulayan Türkbay; “İlçemiz yine hidrojen sülfür yani tabiri caizse çürük yumurta kokmaya devam etmektedir. Aydın Barosu olarak, doğayı kirletenlere, canlıların yaşam hakkını elinden almak isteyenlere yasalar çerçevesinde dur diyeceğiz. Biz çevreciler, inciri, zeytini yok eden, Büyük Menderes’i, Çine Çayı’nı kirletenlere karşı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Aydın Barosu Çevre Komisyonu olarak mücadelelerine devam edeceklerini belirten Türkbay; “En güzel gökyüzünün altındaki en güzel toprakların yok edilmesini önlemek, Efeler ilçemizi ve diğer ilçelerimizi çürük yumurta kokusundan kurtarmak için tüm çabamızla mücadele edeceğiz.

Aydın Barosu Çevre Komisyonu olarak, insanımızın sağlığının korunması için, Devletin görevi olan çevrenin korunmasını da üstleneceğiz. Ama biz çevreciler, bir şeyi asla yapmayacağız. Çevrecileri hedef alanları muhatap almayacağız, onlarla ağız dalaşına girmeyeceğiz.

Her zaman olduğu gibi çevre konusunda halkımızı bilgilendirmeye devam edip, çevreyi kirletenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi, yaşama hakkını savunduğumuz Aydın halkına ve kamuoyuna bildiririz.” dedi.