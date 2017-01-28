BARO’DAN İSTİNAF MAHKEMELERİ PANELİ

Aydın Barosu tarafından “Hukuk Yargılamasında İstinaf” konulu meslek içi eğitim paneli düzenlendi.

Aydın Baro Lokali Toplantı Salonu’nda düzenlenen panele; 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ömrü Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Daire Başkanı Beytullah Metin, Aydın Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaan Akın ve avukatlar katıldılar.

Seminerde katılımcılara istinafın tanımını yapan Ali Kaan Akın’ın açılış konuşmasının ardından panelin oturum başkanlığını yapan Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ömrü Yılmaz, avukatlar için düzenledikleri panel ile ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra panelistlerden Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak, İstinafa inandığını ve 2004 yılından itibaren istinafa emek verdiğini dile getirdi.

İstinafın iki önemli nedeninin olduğunu vurgulayan Albayrak; “Aydın’da olmanın bir onur olduğunu bilerek buradayım. 2004 yılından beri istinafa emek veren birisiyim. İstinaf ile ilgili, 2004 yılında, ilk kurulduğu dönemde kanun komisyonunda çalıştım. İstinafa inanan biriyim. Yargıtay üyesinin istinafa ne ilgisi var derseniz, iki önemli nedeni var:

Şöyle bir şans var diyebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz eğitimin aynısı, başka bölgelerde de anlatıldı. Ancak oralarda şöyle bir şey yaptık.Hakimlere daha çok lazım kısımların üzerinde duruyorduk. Bugün ise hakimlere lazım olan kısımları kısa tutup, avukatlara lazım olan kısmı açacağım. İstinaf önemli çünkü Adalet Bakanlığı istatistikleri istinaf mahkemelerindeki uyuşmazlıkların çoğu istinafta bitiyor. Bu rakam yüzde 89.” dedi.

“SİSTEMİMİZ DAR İSTİNAF”

İstinafın kelime anlamıyla bir şeyi yeniden yapmak olduğunu vurgulayan Albayrak, istinafın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından doğduğunu belirtti ve; “İstinaf yeterli ilgiyi görmedi. Ancak çok önemli. İstinaf kelime anlamıyla, bir şeyi yeniden yapmak anlamına geliyor. Hukuk anlamında ise bir kararı gözden geçiren denetleyen anlamına geliyor. İstinaf sistemi içerisinde yargı kurallarımızı gözden geçirmek zorundayız. Mahkeme uyuşmazlığı inceleyecek, denetlenmesi gereken kısımları istinaf mahkemesi inceleyecek. İstinaf sistemini eleştirenler, geniş anlamda istinafın uygulanacağını zannederek eleştiriyorlar. Ancak bizim sistemimiz çok açık bir şekilde, geniş anlamda istinafı değil dar anlamda istinafı tercih etmiştir.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından panelistler, katılımcıların sorularını yanıtladılar. Daha sonra panelistlere plaket verildi.