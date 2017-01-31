BARO’DAN, DANIŞTAYA DAVA

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“CMK kapsamında zorunlu müdafilik ve vekillik görevi yapan avukatlara ödenecek ücretlerle ilgili olarak yayınlanan asgari ücret tarifesinin iptaline ilişkin olarak Aydın Barosu tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Açıklanan ücretler yapılan bu görevleri angarya haline getirmektedir. Baroların bu konudaki uyarı ve talepleri yine dikkate alınmamış, ücretler son derece düşük belirlenmiştir. Avukatlık Asgari ücret tarifesinin de altında bir tarife belirlenmesinin anlaşılabilir hiç bir yanı yoktur. Danıştay’da açtığımız bu dava ile tarifenin iptalini talep ettik.