BARO’DAN, DANIŞTAYA DAVA

Aydın Barosu, CMK kapsamında zorunlu müdafilik ve vekillik görevi yapan avukatlara ödenecek ücretlerle ilgili olarak yayınlanan asgari ücret tarifesinin iptaline ilişkin Danıştay’a dava açtı. Aydın Barosu, CMK kapsamında zorunlu müdafilik ve vekillik görevi yapan avukatlara ödenecek ücretlerle ilgili olarak yayınlanan asgari ücret tarifesinin iptaline ilişkin Danıştay’a dava açtı.

Konu ile ilgili olarak Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“CMK kapsamında zorunlu müdafilik ve vekillik görevi yapan avukatlara ödenecek ücretlerle ilgili olarak yayınlanan asgari ücret tarifesinin iptaline ilişkin olarak Aydın Barosu tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Açıklanan ücretler yapılan bu görevleri angarya haline getirmektedir. Baroların bu konudaki uyarı ve talepleri yine dikkate alınmamış, ücretler son derece düşük belirlenmiştir. Avukatlık Asgari ücret tarifesinin de altında bir tarife belirlenmesinin anlaşılabilir hiç bir yanı yoktur. Danıştay’da açtığımız bu dava ile tarifenin iptalini talep ettik.

Meslektaşlarımın hukuk güvenliği ve vatandaşlarımızın savunma hakkının hakkıyla yerine getirilebilmesi için verdikleri hizmet kutsaldır. Bu şekilde bir tarife emek ve bilginin, yapılan hizmetin küçümsenmesidir. Bu anlayışı kabul etmiyoruz.”

(GÜNER DOKUYUCU)