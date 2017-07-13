BARO, SAKARYA’DAKÄ° VAHÅžETÄ° KINADI

AydÄ±n Barosu Ä°nsan HaklarÄ± Â ve KadÄ±n HaklarÄ± Komisyonu ortak bir basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaparak, Sakarya’da yaÅŸanan vahÅŸeti kÄ±nadÄ±.

Sakarya’nÄ±n Kaynarca ilÃ§esinde 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan Suriyeli 9 aylÄ±k hamile kadÄ±nÄ±n ve evladÄ±nÄ±n vahÅŸice katledilmesi ile ilgili olarak DavanÄ±n sonuna kadar takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± belirten AydÄ±n Barosu Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu KoordinatÃ¶rÃ¼ Rabia AltÄ±ntaÅŸ; “Asla yaÅŸanmamasÄ± gereken bu vahÅŸeti kÄ±nÄ±yor, davanÄ±n yakÄ±ndan ve sonuna kadar takipÃ§isi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesini istiyoruz.” dedi.

AydÄ±n Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya; Baro BaÅŸkanÄ± Av. GÃ¶khan Bozkurt, Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Selmin TÃ¼rkel, AydÄ±n Barosu YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi ve Â KoordinatÃ¶rÃ¼ Rabia AltÄ±ntaÅŸ, KadÄ±n HaklarÄ± Komisyonu KoordinatÃ¶rÃ¼ Nurcan Aslan ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.

Ortak yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayÄ± KadÄ±n HaklarÄ± Komisyonu KoordinatÃ¶rÃ¼ Rabia AltÄ±ntaÅŸ okudu.

AltÄ±ntaÅŸ; “EÅŸinin ve Ã§ocuÄŸunun yaÅŸamlarÄ±nÄ± korumak, onlarÄ± yaÅŸatabilmek iÃ§in mÃ¼lteci olmayÄ± kabullenen bir baba eÅŸiyle 10 aylÄ±k Ã§ocuÄŸunun vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n tarif edilemez acÄ±sÄ± ile baÅŸ baÅŸa kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu vahÅŸet hem ataerkilliÄŸin hem de aylardÄ±r mÃ¼ltecilere yÃ¶nelik genelleyici, karalayÄ±cÄ± aynÄ± zamanda kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± beyan ve haberler ile insani deÄŸerleri bir kenara bÄ±rakarak olaylarÄ± deÄŸerlendirmenin sonuÃ§larÄ±ndan biridir.” dedi.

“Ä°NSANÄ° DEÄžERLER HÄ°Ã‡E SAYILIYOR”

“Olayda dikkat edilecek diÄŸer bir durum da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kadÄ±nÄ±n kocasÄ±ndan intikam almanÄ±n aracÄ± olarak kadÄ±n vÃ¼cudunun kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r.” diyen AltÄ±ntaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼;

“KadÄ±nÄ±n insan olduÄŸunun kabul edilmesi, cinsel birer obje olarak gÃ¶rÃ¼lmekten ve gÃ¶sterilmekten bir an evvel Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, bunun iÃ§in etkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Bu anlamda, sadece yasal caydÄ±rÄ±cÄ± dÃ¼zenlemeler yeterli kalmamakta, beyinlerdeki kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve yargÄ±larÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ciddi adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerekmektedir.YaÅŸanan olayÄ±n diÄŸer boyutu ise, mÃ¼lteci krizidir. Ä°nsanlÄ±k tarihi kadar eski ve hiÃ§bir zaman Ã§Ã¶zÃ¼lmemiÅŸ bir sorun olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kmaktadÄ±r. BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi’nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, dÃ¼nyada her 122 kiÅŸiden biri savaÅŸ, baskÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸma gibi nedenlerden evini terk etmek zorunda kalmaktadÄ±r. Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesine gÃ¶re; “Herkes, zulÃ¼mden kurtulmak iÃ§in baÅŸka Ã¼lkelere iltica etme ve bundan yararlanma hakkÄ±na sahiptir.” YaÅŸanan insanlÄ±k dramlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda, mÃ¼ltecilere karÅŸÄ± Ã¶n yargÄ±lÄ±, hoÅŸnutsuz tutumlar ve sÃ¶ylemler ile insani deÄŸerler hiÃ§e sayÄ±lmaktadÄ±r. Ä°nsan hak ve hÃ¼rriyetlerine yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler gÃ¶z ardÄ± edilmektedir.”

“O Ä°NSANLARIN HÄ°Ã‡BÄ°R SUÃ‡U YOKTUR”

Ãœlkeler arasÄ± politikalarÄ±n, istilacÄ± devletlerin sÄ±rf kendi ekonomik Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in baÅŸka Ã¼lkelere silahlÄ± mÃ¼dahaleleri sonucu, insanlarÄ±n evlerinden, yurtlarÄ±ndan olduÄŸunu, yaÅŸanan olaydaki gibi insanlÄ±k dramlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AltÄ±ntaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti;

“Bu durum devletlerin uluslararasÄ± anlamda insan haklarÄ± sÄ±navÄ±dÄ±r. Salt yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme Ã§abasÄ±yla baÅŸka bir Ã¼lkede yaÅŸamalarÄ±nda o insanlarÄ±n hiÃ§bir suÃ§u yoktur. Bu, geniÅŸ Ã§apta devletlerin sorunudur. Devletlerin ekonomik politikalarÄ±ndan kaynaklÄ±, insani deÄŸerler gÃ¶z ardÄ± edilerek, istilacÄ± tutumlarÄ±n beraberinde getirdiÄŸi silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar, savaÅŸlar Ã¶nlenmeli, insancÄ±l hukukun ilkelerine saygÄ± gÃ¶sterilerek, gerekleri uygulanmalÄ±dÄ±r.”

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)