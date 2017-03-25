Balta, incelemelerde bulundu

Aydın DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Söke, Koçarlı, Kuyucak, Bozdoğan, Karacasu ilçelerinde yapımı devam eden gölet ve sulama kanalı inşaatlarında incelemelerde bulundu.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 211. Şube Müdürü Serkan Baştürk, Şube Müdürlüğü teknik personeli ve firma yetkilileri ile birlikte Devlet Su İşleri tarafından yapımı devam eden gölet ve sulama kanalı inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil İkmal İnşaatı, Karacasu Işıklar Bozyer Göleti ve sulaması, Aydın Karacasu Barajı gövde ve dolusavak yükseltilmesi, Aydın Kuyucak Kargılı deresi 2. kısım işlerini yerinde inceleyen Balta, yetkililerden bilgi aldı.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta daha sonra Koçarlı Bağarası 2. Kısım işleri, Aydın Söke Karacahayıt göleti ve sulaması, Aydın Koçarlı İlçesi İlhanlı, Orhaniye ve Hacı Hamzalar Mahallesi Madran deresi inşaat işlerini de yerinde inceledi.

İnşaat işlerini yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Balta, çalışmaların ara vermeden devam etmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydetti. (İHA)