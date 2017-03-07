AYKAÇ; “ONLARI UYARIYORUZ”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani’nin İstanbul ziyareti sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin bayrağı ile Türk bayrağının yan yana gelmesine tepkiler devam ediyor.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Uğur Aykaç’da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “AKP Hükümeti bunu kendi insiyatifi ile yapmıştır. Buradan onları eleştiriyor ve kınıyoruz.” dedi.

“MEHMETÇİĞİN BİR ADIM GERİSİNDEYİZ”

Aykaç ayrıca, “Barzani Kuzey Irak’ta Amerikan desteği ile yönetime gelmiş bir aşiret reisidir. Gittiği hiçbir ülkede diplomatik olarak da bayrağı ile karşılanmamıştır. Bir devlet olarak tanınmamaktadır. Türkiye de aynı şekilde onların yönetimini devlet olarak tanımamıştır. Ama AKP Hükümeti bunu kendi insiyatifleri ile birlikte onların bayrağını asmıştır. Buradan onları eleştiriyor ve kınıyoruz.

Mehmetçiğimiz, Fırat Kalkanı operasyonu ile orada bir ikinci Kürdistan, ikinci İsrail kurulmasını önlemek için mücadele ederken, şu an AKP Hükümeti onların bayrağını asarak yanlış yapmaktadır. Onları da uyarıyoruz. Öncü Gençlik olarak, Mehmetçiğin ancak bir adım gerisindeyiz diyoruz. Mehmetçiğin bir adım gerisinde olarak, ikinci İsrail kurulmasına izin vermeyen Mehmetçiğin de arkasındayız. Aynı şekilde biz de Mehmetçiğimizle birlikte ikinci İsrail kurulmasına, o bayrağın asılmasına birlikte karşı çıkacağız.” ifadelerini kullandı.