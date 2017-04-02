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03 Nisan 2017
Aydın, Efeler, Yaşam

AYDINLILAR UÇURTMA VE PİKNİĞE KOŞTU

Aydın ilinde genel olarak kış ayları diğer illere göre çok kısa sürse de, bu durum Aydınlıların bahar aylarını özlemelerine engel olmuyor.

Aylardır güneşli bahar günlerine kavuşmayı bekleyen Aydınlılar, bu pazar günü tam da özledikleri gibi bir piknik havasıyla karşılaşınca, fırsatı kaçırmadılar.
Pazar sabahı güneşli, pırıl pırıl ve yumuşak bir bahar gününe uyanan pek çok Aydınlı aile, kendisini mesire alanlarına ve doğanın kucağına attı.
Efeler kent merkezinde yaşayan çok sayıda aile, kent merkezindeki mesire alanlarına ve kentin hemen dışındaki piknik alanlarına akın ederken, çocuklar da sabırsızlıkla bekledikleri uçurtma uçurma fırsatını buldular.
Efeler kent merkezine bağlı Danişment Mahallesi gibi yeşil alanlara ve kırlara giden Aydınlı aileler, buralarda hem piknik yaptılar, hem de uçurtma uçurdular.
Baharın keyfini her zaman olduğu gibi en fazla çıkaranlar ise çocuklar oldu.
Çocukların göğe yükselttiği uçurtmalar, saatlerce gökyüzünde salınarak rengarenk bir görsel şölen oluşturdu.
(FİLİZ DİNDAR)

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