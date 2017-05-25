AydÄ±nlÄ±lar Ramazanâ€™Ä± yaÄŸmurla karÅŸÄ±layacak

AydÄ±nlÄ±lar, 27 MayÄ±s 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak olan Ramazan ayÄ±nÄ± yaÄŸmurla karÅŸÄ±layacak. AydÄ±nâ€™da Ramazan ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda serin bir hava yaÅŸayacak.

27 MayÄ±s 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak olan Ramazan ayÄ±nda, oruÃ§ ibadetini gerÃ§ekleÅŸtirecek olan kiÅŸiler Cuma gecesinden sahura kalkacak.

AydÄ±nâ€™da Ramazan ayÄ±nda sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinde olmasÄ± tahmin edilirken, ilk haftasÄ±nda ise yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir havanÄ±n hakim olmasÄ± beklenirken, ilk hafta sonunda AydÄ±nâ€™da sÄ±cak havanÄ±n etkili olmasÄ± tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re yarÄ±ndan itibaren beÅŸ gÃ¼n boyunca il genelinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. 26 MayÄ±s 2017 Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n 30 MayÄ±s 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar aralÄ±klarla devam edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YaÄŸÄ±ÅŸla birlikte hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n da 2-3 derece dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. (Ä°HA)