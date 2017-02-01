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01 Şubat 2017
Aydın, Efeler, Kültür Sanat

Aydınlılar Derneği’nden Özakcan’a Ziyaret

Ankara’da faaliyet gösteren Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yeni Başkanı Halil Apaydın ve yönetim kurulu üyeleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a düzenlenen ziyarete, 15 Ocak’ta yapılan derneğin olağan genel kurulu toplantısında seçilen yeni Genel Başkan Halil Apaydın, Genel Sekreter Menderes Payze, Genel Muhasip Aziz Azman, Muhasip Yardımcısı Cahit Yağcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydemir ve Nail Cesur katıldı. Yeni yönetim olarak yapacakları hakkında Başkan Özakcan’a bilgiler veren Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın, “Hemşerilerimizin destek ve katılımı ile birlik beraberlik içerisinde derneğimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” diyerek, daha önce bölgesel yapılan tanıtım etkinliklerini sadece Aydın için de gerçekleştirmek istediklerini belirterek Başkan Özakcan’dan destek istedi.
Kendisine düzenlenen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, yeni yönetime başarılar diledi. Başkan Özakcan, derneğin destek çağrılarına da imkanları doğrultusunda Aydın için yapılacak her türlü olumlu katkıya destek vereceklerini belirtti. (İHA)

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