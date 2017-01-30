AYDINLILAR DERNEĞİ FEDERASYON KURMAK İSTİYOR

Ankara’da faaliyet gösteren Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, dernek çalışmaları ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Aydın Gar Park’ta düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına; Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın, Genel Sekreter Menderes Payze, Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Topçu, Muhasip Aziz Yaman, Muhasip Yardımcısı Cahit Yağcı, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Meşe, Selim Soydemir ve Denetim Kurulu Üyesi Cahit Erikçi katıldı.

Toplantıda amaçlarının, Aydınlılar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Halil Apaydın; “Üniversite öğrencilerinin barınma ve burs ihtiyaçlarını karşılamak, Aydınlı hemşehrilerimizin farklı ve güncel konularda bilgilenmelerini sağlamak, gelenek, görenek ve kültürel değerlerimizi yaşamak ve yaşatmak, Aydın’ımızın tarihi, turizmi, kültürü, folklörü, yöresel yemekleri, sanayi ve ticaret potansiyeli ile doğal kaynaklar ve el sanatları yönünden tanıtılmasına katkıda bulunarak Aydın’ımıza, bölgemize ve Türkiye’mize hizmet etmektir.” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ, AYDIN’A HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK”

Apaydın, amaçları doğrultusunda, Aydınlıların kültürel özelliklerini tüm dünyaya tanıtarak, Aydın’a her alanda katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı ve; “Bu amaçlar doğrultusunda derneğimiz, geleneksel geceler, iftar yemekleri, tanışma kokteylleri, geziler, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, paneller ve seminerler, tanıtım günleri, festivaller, AB projeleri, gençlik şölenleri, tiyatro gösterileri, ziyaretler, tavla turnuvaları, Türk Sanat Müziği Koro Konserleri ve zeybek kursları gibi pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler ile sahip olduğumuz kültürel özelliklerimizi, Aydın’lı olma bilinci ve birlikteliğini tüm dünyaya tanıtarak, Aydın’ımıza her alanda katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler hemşehrilerimiz arasında birlik ve beraberliği artırmaya, hemşehrilerimize destek olmaya, kültürümüzü yaşatmaya, Aydın’ımızı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya, özellikle öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlamaya ve burs ihtiyacının karşılanmasında kaynak bulmaya yönelik etkinliklerdir. Bu etkinliklerimize Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, farklı ilçelerde görev yapan kaymakamlarımız, muhtarlarımız, işadamlarımız, yerel basınımız ve Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz katılmıştır.” diye konuştu.

“ZEYBEK KURSLARINA 2 BİN KURSİYER KATILDI”

Dernek olarak en önemli etkinliklerden birinin 1996 yılından beri Zeybek oyun kursları açtıklarını ve bu kurslara ülkenin farklı illerinden yaklaşık 2 bin kursiyerin katıldığını söyleyen Apaydın; “Derneğimizin gerçekleştirdiği en önemli etkinliklerden birisi, Aydın’ımızın ve ve bölgemizin kültürel değeri olan zeybek oyun kursları olup, bu kurslar 1996 yılından beri yürütmektedir. Bu kurslara, hemşehrilerimizin yanı sıra ülkemizin farklı illerinden zeybek oyunlarına gönül vermiş 2 bin fazla kursiyer katılmıştır.

Ayrıca derneğimizin gerçekleştirdiği veya katılımcı olduğu AB Projelerinde; 200’den fazla yabancı uyruklu ülke vatandaşına Harmandalı Zeybeği öğretilmiştir. Böylece Zeybek kültürümüzü uluslararası alanda tanıtma imkanı olmuştur.

20 yıldır devam eden zeybek kurslarımıza katılan kursiyerlerimizle daha önce Aydın’da 525 kişi ile Harmandalı Zeybeği oynayarak oluşturulan Guinness Rekoru, 17 Nisan 2011 tarihinde Ankara’da derneğimizin düzenlediği “En Yüksek Katılımlı Harmandalı Zeybeği Gösterisi” ne katılan 702 kişi ile kırılmıştır. Bu rekorun ilimizin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek bir organizasyonla 10 binden fazla kişinin katılımıyla Aydın’da kırılacağı ümidini taşıyoruz.

Rekor denemesi ve zeybek kursu çalışmalarımızla yöremiz kültürünü dünyaya tanıtmış, zeybek oyunumuzun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamış, halk oyunlarını her yaş grubundan herkesin oynayabileceğini göstermiş, ilimiz ve bölgemizin kültürel ve tanıtımına katkıda bulunmuş olduğumuza inanıyoruz.” dedi.

Apaydın, Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin, Ankara’da faaliyet gösteren Dernek ve Vakıf temsilcilerinin katılımıyla Egem Platformu’nun kurucusu olduğunu ve bu platformun Ege Bölgesi’nin sorunlarına çözümler üreterek, birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Apaydın, derneklerinin kurmuş oldukları spor kulübü bünyesinde bilek güreşi ve fitnes branşlarında Türkiye dereceleri elde ettiklerini ve ayrıca Aydın’daki okul ve derneklerin Ankara ziyaretlerinde onlara eşlik ederek ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olduklarını söyledi.

“ANKARA’DA AYDIN TANITIM GÜNLERİ DÜZENLEYECEĞİZ”

15 Ocak 2017 tarihinde yapılan OIağan Genel Kurul toplantısı ile yeni yönetim kurulunun seçildiğini ve dönem içerisindeki önceliklerine de değinen Apaydın; “Yeni seçilen yönetim kurulu önümüzdeki dönemde önceliklerimiz; Ankara’da “Aydın Tanıtım Günleri” düzenlemek. Aydın’ımızı, tarihi, turizm, tarım ve gıda ürünleri yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve yetişmiş insan potansiyelini en iyi şekilde tanıtmak için Valiliğimiz, Belediyelerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimizin desteği ile Ankara’da “Aydın Tanıtım Günleri” düzenlemek istiyoruz.

Öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarını karşılamak ve devamlılığı sağlamak Ankara’daki üniversiteleri kazanan ve durumları müsait olmayan öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarını karşılamak için derneğimiz adına ayrı hesap oluşturacağız. Bursların hemşehrilerimizin desteği ile düzenli bir şekilde devamlı olmasını sağlayacağız” dedi.

“FEDERASYON KURMAK İSTİYORUZ”

Farklı illerde faaliyet gösteren Aydınlı dernek ve vakıflarla federasyon kurmayı amaçladıklarını söyleyen Apaydın; “Birlikte hareket etmek, güçlerimizi birleştirerek Aydın’ımıza katkı sağlamak amacıyla diğer illerdeki dernek ve vakıflarla birleşerek federasyon kurmak için çalışacağız.

Derneğimize merkez adresi olarak kullanabileceği bir daire satın almak. Türk Halk Müziği Aydınlılar Korosu kurmak. Hemşehrilerimiz arasında birlik ve beraberliği arttırmak için her ayın ilk Pazar günü “Pazar Kahvaltısı” düzenleyeceğiz.

Yine her yıl Aydınlılar Gecesi, kokteyller, derneğimize ait Türk Sanat Müziği Koro Konseri, aşure ve tarhana günleri, gençlik şölenleri, kadınlar günü, zeybek kursları düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri üyelerimizin ve hemşehrilerimizin katkı ve destekleri ile gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.