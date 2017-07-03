“AYDINLIK GELECEĞİMİZİN YANMAMASI İÇİN SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, 2 Temmuz’da yaşanan Sivas Katliamı ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şube Başkanı Günver Güneş, 2 Temmuz’da yaşanan Sivas Katliamı ile ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Güneş; “Aydınlık geleceğimizin yanmaması için Sivas’ı unutmadık, unutturmayacağız.” dedi.

37 insanın diri diri yakıldığı Sivas katliamının 24’üncü yılında ; “2 Temmuz 1993’te, köklerini kendilerini besleyen emperyalizmin ‘şeriat’ denilen kanlı potasına salmış gericilik Sivas’ta, Madımak Oteli’nde 37 insanımızı diri diri yakmıştı.” diyen Güneş, “Bir ülkede karanlık güçlerin kendini canlı ama gizli tutmasının en kalıcı yolu, o ülke halkının ‘dini duygularını’ elinde tutması, dilediği gibi şekillendirmesi, uygun gördüğü zaman ve zeminde kullanmasıdır. Ülkemizde, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferle, bu zaferin de Cumhuriyet’le taçlandırılmasıyla önünün tıkandığı sanılan bu yol, 1945’ler dünyasının özel koşullarında yeniden açılmış, 1950’lerde alabildiğine güçlendirilmiş, 1980’lerden sonra uygulaya konulmuş, 2 Temmuz 1993’te zehirli meyvesini vermiştir. 1945’lerdeki masum ve belki de zorunlu gerekçelerle açılan bu yolun yolcuları, 1950’lerde ‘siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz’ söylemi ve ‘Cumhuriyetin koyu düşmanı, kerameti kendinden menkul, emperyalizmin yarattığı sözde din adamlarının itibarlandırılması’ eylemleriyle cesaretlendirilmiş, 1970’lerde ‘iktidar deneyimleriyle’ önleri açılmış 1980 darbesiyle ‘resmileştirilmiş’, 1993’te, hem de laik Cumhuriyetin kurulduğu Sivas’ta ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak!’ sloganlarıyla – kendi deyimleriyle – ‘kıyam’ etmişlerdir. 1990’lar boyunca seri cinayetleriyle neler yapabileceklerini, ne kadar cani olabileceklerini topluma kanıtlamışlardır” ifadelerini kullandı.

Güneş, “laiklik de neymiş? Halk istemiyorsa kalkacak elbet”, “hem laik hem Müslüman olunmaz, ya laik olacaksın ya Müslüman!”, “laik Cumhuriyetin sonu geldi”, söylemlerinin 2000’li yıllarda iktidar gücüne ulaştığını savundu.

Güneş ayrıca, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine de değinerek, “15 Temmuz 2016’da cemaat yapılanması içinde darbe girişimiyle kendi halkına kurşun yağdıracak, bomba atacak sapkınlığa ulaşmışlardır.” diye konuştu.

“UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ”

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta sadece 37 insanın yakılmadığını, Madımak’ta Demokrasi ve çağdaşlığın yandığını, Laik Cumhuriyetin yandığını, kültür ve sanatın yandığını, barış, dostluk ve kardeşliğin, adalet ve vicdanın yandığını belirten Güneş; “37 can; insan yandı, ciğer yandı. Peki kim ya da kimler yaktı? Bu yakan yobaz ve gerici zihniyet, yeni bir toplumsal travma, yeni bir mezalim, yeni bir Kerbela bıraktı. 2 Temmuz 1993’de barış dostluk sevgi ve kardeşçe yaşama hakkımıza ateşle karşılık veren barbar, vandal, karanlık eylemi kınıyor bir kez daha lanetliyoruz.

Biliyoruz ki orada, Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olan ‘inanç özgürlüğü’ de yok edilmiştir. Cumhuriyetin yarattığı aydınlanma devrimine meydan okunmuştur. Bu meydan okuma Cumhuriyeti savunma azim ve kararlılığında olanlarda tepkiyi yaratmakta gecikmemiştir. 2 Temmuz 1993’ten sonra Cumhuriyeti savunanların, 2 Temmuz’un şeriatçılığın, gericiliğin emperyalizmin bin bir suratından sadece biri olduğunu bilenlerin Cumhuriyete olan bağlılık ve inançları daha da artmıştır.

Farklı olanı, kendinden olmayanı öteki sayan ve onu yok etmekten çekinmeyen gerici ve ırkçı anlayışın yarattığı Sivas katliamı, toplumun bilincinde ve vicdanında da yargılanmalı ve mahkum edilmelidir. Sivas’ta yananın ülkemizin aydınlık geleceği olmaması için, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.” dedi.

“KİNLERİMİZ YANSIN, KARDEŞLİĞİMİZ BOY VERSİN”

“Atatürkçü Düşünce Derneği olarak gericiliğe, karanlığa, yobazlığa, din sömürücülerine, faşizme meydan okuyarak, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yakılarak yaşamlarını yitiren tüm canları saygı, sevgi, özlemle anıyor, acılarını yüreğimizde taşıyoruz.” diyen Güneş açıklamasını şöyle sürdürdü;

“İnsanlık dışı eylemin 94’üncü yılında kinlerimiz yansın, sevgimiz, kardeşliğimiz boy versin. Varlığımız, birliğimiz ve dirliğimiz devam etsin.

Türk Devrimi ile Aydınlanmayı yaşamış Türk ulusu bir daha 2 Temmuz’ların yaşanmasına fırsat vermeyecek, ülkesini gericilere, yobazlara, emek düşmanlarına bırakmayacaktır.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)