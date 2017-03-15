“AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN REFERANDUMDA HAYIR”

Olağanüstü hal şartlarında devletin temel düzeni ve temel insan hakları konusunda halk oylaması yapmanın sağlıklı sonuçlar doğurmayacağını vurgulayan Ertuğrul, 1980 askeri darbesini yapan Kenan Evren’in halkoyuna sunduğu 1982 anayasasının yüzde 92 oyla kabul edildiğini hatırlattı.

Av. Erol Ertuğrul, açıklamasında şunları söyledi:

“Yönetim biçimimizi, geleceğimizi böylesine etkileyecek bir konuda referandum olabilir mi? Öyle şeyler vardır ki halk oyuna sunamazsınız. Cumhuriyetimizi oylayabilir miyiz? Saltanatı, halifeliği halk oyuna sunabilir miyiz? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken saltanatı, hilafeti halk oyuna sunabilir miydi? Böyle konularda halk oylamaları sağlıklı sonuçlar verebilir mi? Kenan Evren’in halk oyuna sunduğu 1982 Anayasası yüzde doksan iki oyla kabul edilmişti.

Bu ülke hepimizindir. Hangi siyasal partiye oy vermiş olursak olalım, hangi siyasal görüşte olursak olalım, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi geleceğimiz konusunda el ele vermek zorundayız. Bizi yutmak isteyen, bizi bölüp parçalamak isteyen emperyalizme karşı birlik olup dik durmak zorundayız. Özgürlüğümüzü, onurumuzu borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizi hep birlikte korumak zorundayız. Cumhuriyetimizi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz.”

“ÖNCE NEYİ OYLADIĞIMIZI BİLMELİYİZ”

“Önce neyi oyladığımızı bilmeliyiz. Kanla, alın teriyle, emekle elde ettiğimiz egemenliğimizi, Cumhuriyetimizi bir çırpıda bir kişiye devredemeyiz. Getirilmek istenilen değişiklik, yargı, yasama, yürütme gücünün tek adamın elinde toplanacağı, demokrasinin, hukuk devletinin yok olduğu bir yönetim biçimidir ve dünyada bir benzeri daha yoktur.”

“CUMHURBAŞKANI KENDİ DE SÖYLEDİ”

“Nitekim Cumhurbaşkanı da ‘Bu değişiklik tüm yetkilerin tek adam elinde toplandığı bir sistemdir’ diyor, bu değişikliğin kendi buluşu olduğunu söylüyor.

Geleceğimiz için, gelecek kuşakların, çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için bu değişikliğe HAYIR demeliyiz.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

Milli Anayasa Hareketi Aydın Temsilcisi, Avukat Erol Ertuğrul, 16 Nisan Referandumu ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu.çağrısı yapan Ertuğrul,diye konuştu.