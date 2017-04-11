Aydın’ın yüzde 0,75’i Suriyeli

Ülkelerindeki iç savaş sebebi ile Türkiye’ye sığınan ve ülkemizde ikamet eden 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli’den, Aydın’da 9 bin 994 kişi ikamet ediyor.

Geçici koruma kapsamında Aydın’da 9 bin 994 Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin yüzdelik olarak Aydın nüfusuna göre oranı yüzde 0,75’e denk geliyor.

Aydın’da bulunan ve hayatlarını devam ettiren yaklaşık 10 bin Suriyeli’den bir kısmı tarım, inşaat, hayvancılık gibi sektörlerde işçi olarak çalışma imkanı bularak hayatlarını devam ettiriyor.

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Mart 2017 verilerine göre ülkemizde 1 milyon 584 bin 398’i erkek, 1 milyon 382 bin 271’i kadın olmak üzere, toplam 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli barınıyor. 255 bin 339 Suriyeli, barınma merkezlerinde yaşarken, 2 milyon 714 bin 330 suriyeli barınma merkezleri dışında yaşıyor.

Suriyelilerden 9 bin 994 kişisi Aydın’da yaşıyor. Türkiye’de en çok Suriyelinin bulunduğu şehir 479 bin 555 kişi ile İstanbul olurken, 420 bin 532 kişi ile Şanlıurfa ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de en az Suriyelinin ikamet ettiği iller ise 33 kişi ile Bartın, 40 kişi ile Artvin, 42 kişi ile Bayburt olarak sıralanıyor.

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birebir formulü kapsamında ülkemizden çıkış yapan Suriyeli sayısını ise 4 bin 378 kişi olarak açıkladı. (İHA)