Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Nisan 2017
Aydın, Güncel, Yaşam

Aydın’ın yüzde 0,75’i Suriyeli

Ülkelerindeki iç savaş sebebi ile Türkiye’ye sığınan ve ülkemizde ikamet eden 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli’den, Aydın’da 9 bin 994 kişi ikamet ediyor.
Geçici koruma kapsamında Aydın’da 9 bin 994 Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin yüzdelik olarak Aydın nüfusuna göre oranı yüzde 0,75’e denk geliyor.
Aydın’da bulunan ve hayatlarını devam ettiren yaklaşık 10 bin Suriyeli’den bir kısmı tarım, inşaat, hayvancılık gibi sektörlerde işçi olarak çalışma imkanı bularak hayatlarını devam ettiriyor.
Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Mart 2017 verilerine göre ülkemizde 1 milyon 584 bin 398’i erkek, 1 milyon 382 bin 271’i kadın olmak üzere, toplam 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli barınıyor. 255 bin 339 Suriyeli, barınma merkezlerinde yaşarken, 2 milyon 714 bin 330 suriyeli barınma merkezleri dışında yaşıyor.
Suriyelilerden 9 bin 994 kişisi Aydın’da yaşıyor. Türkiye’de en çok Suriyelinin bulunduğu şehir 479 bin 555 kişi ile İstanbul olurken, 420 bin 532 kişi ile Şanlıurfa ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de en az Suriyelinin ikamet ettiği iller ise 33 kişi ile Bartın, 40 kişi ile Artvin, 42 kişi ile Bayburt olarak sıralanıyor.
Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birebir formulü kapsamında ülkemizden çıkış yapan Suriyeli sayısını ise 4 bin 378 kişi olarak açıkladı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ÇİNE'DE "NEYİ OYLUYORUZ?" PANELİ YAPILACAK
Share

BENZER HABERLER

Kuşadası’nda ‘Antik Çağda Spor’ söyleşisi

Kuşadası’nda ‘Antik Çağda Spor’ söyleşisi

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Çeker’den Başarılı Sporcuya Yarış Bisikleti

Çeker’den Başarılı Sporcuya Yarış Bisikleti

Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Nazilli’de milli sevinç

Nazilli’de milli sevinç

Nazilli Belediyespor’da Of mesaisi devam ediyor

Nazilli Belediyespor’da Of mesaisi devam ediyor

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Salı 04/11 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C.
Parçalı Bulutlu
Salı 04/11 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7018

  • Euro

    3,9281

  • BIST

    90.904

  • Altın

    151,7199

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE