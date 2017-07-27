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27 Temmuz 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

Aydın’ın vekil sayısı 8’e yükseliyor

Halk oylamasıyla yapılan Anayasa değişikliğiyle 2019 genel seçimlerinde milletvekili sayısının 600’e çıkarmasının ardından Aydın’ın 7 olan vekil sayısı 8 olacak.
Anayasa değişikliği ile 600’e çıkarılan milletvekili sayısı nedeniyle illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişti.Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı.
Buna göre Aydın’ın milletvekili sayısı 8’e yükseldi. AKP’nin 3, CHP’nin 3 ve MHP’nin ise 1 milletvekili çıkardığı Aydın, 2019 seçimlerinde Ankara’ya bir milletvekili fazla gönderecek. (İHA)

 

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