Aydın’ın nüfusu 1 milyon 68 bin oldu

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın’ın nüfusu 2015 yılına göre 14 bin 754 kişi artarak 1 milyon 68 bin 260 oldu.

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu. Aydın’ın nüfusu ise geçen yıla göre 14 bin 754 kişi artarak 2016 yılı sonu itibariyle 1 milyon 68 bin 260’a yükseldi.

Aydın’da kadınlar daha fazla

Türkiye İstatistik Kurumu, 2016 yılı ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Aydın’ın nüfusu geçen yıla göre artış gösterdi. 2015 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 1 milyon 53 bin 506 olan Aydın’ın nüfusu 1 milyon 68 bin 260’a yükseldi. Aydın’ın nüfusu geçen yıla göre 14 bin 754 kişi arttı. Aydın’da yaşayan nüfusun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturdu. 533 bin 4 erkeğin yaşadığı Aydın’da buna karşılık 535 bin 256 kadın yaşamını sürdürüyor. (İHA)