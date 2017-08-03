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03 Ağustos 2017
Aydın, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yaşam, Yenipazar

Aydın’ın doğu ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, Aydın’ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış ve yerel dolu yağışları uyarısında bulundu.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “İzmir radarından elde edilen verilere göre Aydın’ın doğu ilçelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 6 saat içinde Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak, Buharkent, Karacasu ve Bozdoğan ilçelerinde kısa süreli kuvvetli ve yerel dolu yağışı ile birlikte olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, lokal su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (İHA)

 

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