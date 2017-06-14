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14 Haziran 2017
AydÄ±n, Ã‡evre, GÃ¼ncel, SaÄŸlÄ±k

AydÄ±nâ€™Ä±n deniz suyu numuneleri temiz Ã§Ä±ktÄ±

AydÄ±n Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince Didim ve KuÅŸadasÄ± ilÃ§elerinde yoÄŸun olarak kullanÄ±lan bÃ¶lgelerden alÄ±nan yÃ¼zme (deniz) suyu numunelerinin yapÄ±lan analizi sonucunda AydÄ±nâ€™daki plajlarÄ±n yÃ¼zÃ¼lebilir kalitede olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
AydÄ±nâ€™da denize kÄ±yÄ±sÄ± olan Didim ve KuÅŸadasÄ± ilÃ§elerinde yÃ¼zme suyu olarak kullanÄ±lan alanlarda izleme ve inceleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. HalkÄ±n yoÄŸun olarak denize girdiÄŸi bÃ¶lgeler iÃ§inde, odak noktalarÄ± olarak belirlenen numune alma noktalarÄ±ndan MayÄ±s ayÄ± iÃ§inde AydÄ±n Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BulaÅŸÄ±cÄ± HastalÄ±klar Ã‡evre ve Ã‡alÄ±ÅŸan SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Birimi elemanlarÄ±nca toplam 205 adet yÃ¼zme (deniz) suyu numunesi alÄ±ndÄ±. AydÄ±n Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuvarÄ±nda yapÄ±lan analiz sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re; YÃ¼zme Suyu Kalitesi YÃ¶netmeliÄŸinde belirtilen kalite kriterleri tablosuna gÃ¶re 205 adet numuneden 202â€™si iyi kalitede, 3â€™Ã¼ de orta kalitede olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. 137 adet KuÅŸadasÄ± bÃ¶lgesi numunesinden 131â€™i iyi kalite, 2â€™si orta kalitede, 68 adet Didim bÃ¶lgesi numunesinden de 67â€™si iyi kalite 1â€™inin ise orta kalitede oluÄŸu belirtildi.
Ã–te yandan AydÄ±n Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan sezon boyunca yÃ¼zme (deniz) suyu numunesi alÄ±nmaya devam edileceÄŸi de ifade edildi.

(Ä°HA)

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