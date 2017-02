Aydın’dan istihdam seferberliğine artı 25 binlik katkı

Aydın Ticaret Odası, Aydın İŞKUR ve SGK İl Müdürlüğü organizasyonuyla “Artı İstihdam Teşvik” toplantısı düzenlendi.

Ülkede yaşanan ekonomik durağanlığa çözüm bulmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu öncülüğünde 6 Ocak 2017 tarihinde bir Milli Seferberlik Programı başlatılmış, 7 Şubat tarihinde ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yapılan Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasına ilave her istihdamın destekleneceğini açıklamıştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, salonda bulunan katılımcıların Aydın Ekonomisi’nin yıldızları olduğunu, işlerinin en yoğun saatlerinde devletin başlattığı istihdam seferberliğine destek olmak için burada bulunduklarını dile getirdi. Bunun karşılıksız kalmaması gerektiğini söyleyen Ülken, “Aydınlıların bir huyu vardır. Devletten kendisi için gidip bir şey istemez. Ben almayayım, ihtiyacı olan alsın der. Biz Oda olarak bunu kırmak için Odamızda masa oluşturduk. Devletin teşvik ve desteklerini üyelerimize anlattık. Bu desteklerin bizlerin vergilerinden oluşturulan kaynaklarla sağlandığını kendi kaynaklarımızın bizlere geri dönüşü olduğunu, bunları almanın analarının ak sütü gibi helal olduğunu söyledik. Malumunuz Ülkemiz çalkantılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte açıklanan son işsizlik rakamı yüzde 12,1. Hepimiz aynı gemide seyahat ediyoruz ve gemi istihdam deliğinden su alıyor. Buna bir önlem almamız gerektiği kanaatindeyim. Devletimizin başlattığı istihdam seferberliğine Türk özel sektörü ve Aydın Ekonomisinin aktörleri olarak destek olmak için buradayız. Devletimiz özel sektörün omuzlarındaki yükün farkında ve bu yükü paylaşmaya hazır bunun için İŞKUR ve SGK eliyle yeni teşvik ve destekler konusunda bizlerin yanında. Kısacası Devletimiz, siz sağlayacağınız her artı istihdamın net maaşını ödeyin, gerisini ben halledeceğim, diyor. Ayrıntılarını birazdan SGK ve İŞKUR İl Müdürlerimiz anlatacak, benim temennim Aydın’ın Devletin bu teşvik ve desteklerinden daha çok yararlanması” dedi.

Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve Aydın SGK İl Müdür Vekili Zeynep Yılmaz tarafından müdürlüklerini yaptıkları kurumların istihdama verdikleri destek ve teşviklerin sunumları yapıldı. Sunum sırasında Vali Ömer Faruk Koçak, sıkı sık araya girerek önemli noktalara dikkati çekmek için il müdürlerine sorular sordu. Sunumun ardından soru-cevap bölümüne geçilmeden önce AYTO Başkanı Ülken, ticari üslupla katılımcılara kısa bir özet yaptı.

Toplantının kapanış konuşması için kürsüye gelen Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, “15 Temmuzda ülkemiz ve milletimiz önemli bir sınav verdi. Ben o elim gecede yaşadıklarımızı milletin yönetime el koyması olarak tanımlıyorum. Milletimiz bu zorlu sınavdan başarıyla ayrılmıştır. Devletimiz vatandaşlarımızın fiziki güvenliğini sağlamış şimdi sıra ekonomik güvenliğini sağlamaya gelmiştir. Ben inanıyorum ki birçok kamu yatırımının öncüsü olan özel sektör ekonomik gelişmenin de öncüsü olarak ülkemizin refahını ve ferahını artıracaktır. Biz kamu olarak sizlerin yapacağı her artı istihdamın yükünü çekmeye hazırız. Sizler de istihdama katkı sağlayarak daha müreffeh yarınlara ülkemizi taşıyacaksınız. İl genelinde 25 bin artı istihdam hedefliyoruz” dedi.

Aydın’ın yatırımın öncüsü olması için de çalıştıklarını söyleyen Vali Koçak, “Yatırımın bürokratik sıkıntılarını aşmak için Aydın Ticaret Odası’nın her zaman dile getirdiği Yatırım Destek Ofisi’nin açılması için çalışmalarınızı tamamlamak üzereyiz. Yatırım yapılacak sektörlere göre iş akışlarını hazırlayarak her aşamanın tek noktadan yapılabileceği bir yatırım destek ofisi oluşturuyoruz” dedi. (İHA)