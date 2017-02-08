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08 Şubat 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

“AYDIN’DAKİ HANGİ HAZİNE ARAZİLERİ VARLIK FONU’NA DEVREDİLDİ?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, devlete ait kurumların ve Hazine arazilerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi verdi.
Baydar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Aydın ilindeki hangi Hazine arazilerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini, devlete ait kuruluşların ve hazine arazilerinin varlık fonuna devredilmesinin gerekçelerini de sordu.
Önergede, Hükümetin yanlış politikalar sonucu dış piyasalardan borç almakta zorlandığını ve elde kalan devlete ait kuruluşlar ile Hazine arazilerini Türk Varlık Fonu’na devrederek yeni dış borçlar almayı hedeflediğini belirten Metin Lütfi Baydar, önergesinde “Bu gidişin sonu Duyun-u Umumiye midir?” sorusuna da yer verdi.
Aydın Milletvekili Baydar’ın önergesinde şu ifadeler yer alıyor:
“Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur), THY’nin yüzde 49,12, Halkbank’ın yüzde 51,11 hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na devrine karar verildi.
Ayrıca Türkiye Varlık Fonu’na milyonlarca lira değerinde turistik bölgelerde bulunan Hazine arazilerinin de aktarıldığı bilinmektedir.
Bu çerçevede:
1- Yukarıda adı geçen kuruluşların ve hazine arazilerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?
2- AKP Hükümetinin referandum çalışmasına kaynak yaratmak için yukarıdaki kuruluşları ve devlet arazilerini Türkiye Varlık Fonu’na devrettiği iddiaları doğru mudur?
3- Türkiye genelinde Varlık Fonu’na devredilen arazilerin toplamı kaç metrekaredir?
4- Aydın ili sınırları içerisindeki hazine arazilerinin kaç metrekaresi Varlık Fonu’na devredilmiştir? Bu araziler hangi ilçelerin, hangi mahallelerinde, hangi ada ve paftada yer almaktadır?
5- Hükümet yanlış politikalar nedeniyle uzun süredir dış piyasalardan borç almakta zorlanmaktadır. Geriye kalan devlet kuruluşlarını ve hazine arazilerini de Türkiye Varlık Fonu’na katarak yeni dış borçlar almaya çalışmaktadır. Bu gidişin sonu Duyun-u Umumiye midir?”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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