“AYDIN’DAKİ HANGİ HAZİNE ARAZİLERİ VARLIK FONU’NA DEVREDİLDİ?”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, devlete ait kurumların ve Hazine arazilerinin Türkiye Varlık Fonu’na aktarılmasına ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi verdi.Baydar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Aydın ilindeki hangi Hazine arazilerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini, devlete ait kuruluşların ve hazine arazilerinin varlık fonuna devredilmesinin gerekçelerini de sordu.Önergede, Hükümetin yanlış politikalar sonucu dış piyasalardan borç almakta zorlandığını ve elde kalan devlete ait kuruluşlar ile Hazine arazilerini Türk Varlık Fonu’na devrederek yeni dış borçlar almayı hedeflediğini belirten Metin Lütfi Baydar, önergesindesorusuna da yer verdi.Aydın Milletvekili Baydar’ın önergesinde şu ifadeler yer alıyor: