Aydın’daki FETÖ soruşturmasında 2’si asker 7 kişi tutuklandı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 2’si eski asker 7 kişi tutuklandı. Tutuklanan zanlıların ByLock kullandıkları belirlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 2 jandarma astsubay ile kapatılan örgüte ait özel eğitim kurumunda çalışan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorguları tamamlanan 2 eski asker ile 6 özel kurum çalışanı mahkemeye sevk edildi. Zanlılar arasında bulunan 2 eski astsubay ile 5 özel kurum çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan zanlıların terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 8 kişinin savcılık sorgularının devam ettiği öğrenildi. (İHA)