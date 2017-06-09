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09 Haziran 2017
AsayiÅŸ, AydÄ±n, GÃ¼ncel

AydÄ±nâ€™daki FETÃ– davalarÄ±nda ilk kez indirim uygulandÄ±

AydÄ±nâ€™da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yargÄ±lanan saÄŸlÄ±k memurunun 7 yÄ±l 6 aylÄ±k cezasÄ±, ilk kez uygulanan indirimle 6 yÄ±l 3 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AydÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam eden FETÃ–/PDYâ€™nin KuÅŸadasÄ± yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±na 4. celseyle devam edildi. DuruÅŸmada tutuklu olarak yargÄ±lanan KuÅŸadasÄ± Toplum SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezinde memur olarak Ã§alÄ±ÅŸan sanÄ±k H.A.B. savunma yaptÄ±. TutukluluÄŸu nedeniyle biri Denizliâ€™deki ablasÄ±nÄ±n yanÄ±nda diÄŸeri ise Nazilliâ€™de annesinin yanÄ±nda kalan iki Ã§ocuÄŸunun maÄŸdur olduÄŸunu iddia eden H.A.B., Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l LYS ve TEOG sÄ±navlarÄ±na girecek olan Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ etkilenmemesi iÃ§in durumunun gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanÄ±k saÄŸlÄ±k memuru H.A.Bâ€™yi FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak suÃ§unu iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. SanÄ±ÄŸÄ±n durumunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduran mahkeme heyeti ilk kez bir indirim kararÄ±na hÃ¼kmederek H.A.Bâ€™nin cezasÄ±nda 6â€™da 1 oranÄ±nda indirim yaparak 6 yÄ±l 3 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

(Ä°HA)

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