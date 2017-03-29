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29 Mart 2017
Aydın, Efeler, Güncel, Yaşam

AYDIN’DAKİ DEPREM KORKUTTU

Aydın Efeler merkezinde gerçekleşen deprem korkuttu.

Kandilli Rasathanesi’nden elde edilen verilere göre, merkez üssü Efeler merkez ilçesine bağlı Dağeymiri köyü olan deprem, saat 16:48’de gerçekleşti.
Yerin 5 Km. altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.
Deprem, Efeler kent merkezinde ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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