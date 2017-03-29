AYDIN’DAKİ DEPREM KORKUTTU

Aydın Efeler merkezinde gerçekleşen deprem korkuttu.

Kandilli Rasathanesi’nden elde edilen verilere göre, merkez üssü Efeler merkez ilçesine bağlı Dağeymiri köyü olan deprem, saat 16:48’de gerçekleşti.

Yerin 5 Km. altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Deprem, Efeler kent merkezinde ve çevresinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)