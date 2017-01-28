“AYDIN’DA YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE HAYIR BEKLİYORUM”

TANER: “İNANMADIĞIM ŞEYİ SAVUNMAM”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeleri tamamlanan Anayasa değişikliği ile ilgili referandum süreci başladı.

Referandum süreci ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın eski Milletvekillerinden Recep Taner ile MHP’nin şu anki tutumu, il ve ilçe teşkilatlarının çalışmaları ve kendisinin bu süreçle ilgili gözlemlerini, düşüncelerini konuştuk.

Aydın’da MHP teşkilatlarında yıllarca başkanlık görevi yapan,camia tarafından en tanınan ve sevilen isimler arasında yer alan, son yerel seçimlerde de MHP Efeler Belediye Başkan Adayı olarak AKP adayından daha yüksek oy almayı başaran MHP 23. Dönem Aydın Milletvekili Recep Taner, MHP olarak 2015 Kasım seçimlerine kadar yapılan her seçimde parlamenter sistemden yana olduklarını, başkanlık sistemine karşı olduklarını, fakat bugünkü süreç itibariyle MHP’de kırılmaların olduğunu ve MHP’nin bugüne kadar savundukları ile ters düştüğünü söyledi.

Recep Taner’e, Bahçeli’nin Haziran ayına kadar Başkanlık sistemi ile Anayasa değişikliği için çok sert açıklamalar yaptığını, anayasa değişikliğinin İmralı’nın isteği olduğunu bu konuşmalarda dile getirdiğini, rejim değişirse Türkiye’nin bölüneceğini söylediğini ve şu anda neyin değiştiğini sorduk.

“MHP SAVUNDUKLARI İLE TERS DÜŞÜYOR”

Taner; “12 Haziran ve öncesindeki sürece baktığımızda MHP 1960 ve 1970’li yıllarda Alparslan Türkeş Bey’in Genel Başkanlık yaptığı dönemlerde bir ara o dönemin şartları içinde Başkanlık Sisteminin Türkiye’de olabileceğini düşünmüş, bunu bazı yazılarına da almış bir hareket. Fakat daha sonra özellikle 1980 ihtilalinden sonraki yaşanan süreçte Alparslan Türkeş Bey’in kendi ağzından çok net bir şekilde Başkanlık sisteminin Türk milletine uymayacağı, Atatürk’ün bile bu sistemi getirmek istemediği, dolayısıyla bu sistemin Türk milletine uygun olmadığını söylemiştir. Daha sonradan Genel Başkanımız olan Sayın Bahçeli de kendisi 2015 Kasım seçimlerine kadar yapılan her seçimdeki seçim beyannamemizde, biz parlamenter sistemden yana olduğumuzu, Başkanlık sistemine karşı olduğumuzu söyleye geldik. Benim milletvekili seçildiğim dönemde bile biz ‘Başkanlık sistemine karşıyız, parlamenter sistemden yanayız’ diye açıklamalarımız vardır. 2010 referandumunda hayır mitingi yaparken, hayır mitingi yaptığımız yerlerde, Genel Başkanımız Sayın Bahçeli ile, ‘Anayasanın arkasından yapılacak olan düzenlemelerle başkanlık sistemi gelebilir, başkanlık sistemine hayır’ şeklindeki söylemlerimizi devam ettirdik. Bu, MHP’nin bugüne kadar savuna geldiği süreçti. Ben hâlâ aynı noktadayım. Genel Merkezimiz özellikle Sayın Bahçeli ve Başkanlık Divanı benim tahminime göre, şu andaki Türkiye’deki konjonktürü gördüler, 15 Temmuz FETÖ darbesi, FETÖ darbesi de değil aslında, dış güçlerin yaptığı FETÖ görünümlü darbenin arkasından, kamuoyunda muhalefetin hükümete olan, teröre karşı olan desteğini AKP çok iyi bir şekilde kendisine destek haline çevirebildi. Bunun getirdiği bir artının olduğunu kendisi görüyor, kamuoyu da görüyor, bizlerde görüyoruz.

MHP’nin de parti içerisindeki mücadelelerden dolayı, artık Genel Başkan’daki fikir değişikliklerinin, yapmış olduğu bazı icraatların ortaya çıkmasından dolayı MHP’nin içinde de kırılmaların olduğu bir süreçteyiz. Böyle bir süreçte MHP gördü ki yapılacak olan bir erken seçimde AKP 400’ün üzerinde milletvekilini çıkarabilir. Çıkardığı zaman istediği gibi şekillenmeyi yapabilir. Buna imkan olmasın, erken seçim yapılmasın, biz biraz daha görevlere devam edelim düşüncesiyle maalesef bir fikir değişikliğine gidildi. Ama o fikir değişikliğinin neticesinde geldiğimiz nokta, MHP’nin bugüne kadar savundukları ile ters düşüyor.”

“BİZ SURİYE’YE GİREMEDİK AMA SURİYE, ANAYASA’SIYLA BİZE GİRMİŞ OLACAK”

Bütün yetkilerin tek bir kişiye devredilmesinin ülkeye ne yararının olabileceği sorusuna da yanıt veren Taner; getirilen sistemin Suriye’nin BAAS rejimi sistemine benzediğini söyledi; “Biz Suriye’ye giremedik, ama Suriye bir şekilde Anayasası’yla bize girmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANLIK DEĞİL, BAAS REJİMİ”

“Şimdi getirilen sistem ise, bu sistemin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu sistem başkanlık sistemi değil. Çünkü Başkanlık sisteminde senato vardır, senato herşeyi denetler ve yargı bağımsızdır. Başkanlık sistemi ile yönetilen Amerika’da hiç bir savcı Amerikan başkanının karşısında ayağa dahi kalkmaz. Bizimkiler bırakın ayağa kalkmayı birlikte çay toplamaya gidiyorlar. Bu sistem tek adam sistemi, BAAS sistemine benziyor. Suriye BAAS rejiminin sistemine benzer tek adam sistemi. Daha önce hükümet yetkilileri ‘Suriye’ye gireceğiz’ diyorlardı. Biz Suriye’ye giremedik ama Suriye bir şekilde anayasasıyla bize girmiş olacak.”

“SIKINTILARINI HEPİMİZ YAŞARIZ”

“Bunun kesinlikle sıkıntılarını hep beraber yaşayacağız. Bizim şu andaki parlamenter sistem kuvvetler ayrılığına dayanır. Şu andaki parlamenter sistem de, eksiklikleriyle işliyordu. Çünkü 2010 referandumundan sonra yargı kısmen bozulmuştu. Hükümetin denetimine girmişti, ama ona rağmen hâlâ içinde hür fikriyle, vicdanıyla karar veren savcılar, hakimler vardı. Onlar sayesinde hukuk bir şekilde yine devam ediyordu. Bu önümüzdeki süreçte bunlar tamamen kalkıyor.”

“ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMAZ”

Öyle bir sistem getiriyoruz ki, bugün bakanları cumhurbaşkanı atayacak, dolayısıyla cumhurbaşkanının atayacağı bakanlar dışarıdan bakanlar olacak. Parlamenter sistemde milletvekillerinin içinden seçilen bakanları mecliste 267 milletvekili bulduğumuz zaman yüce divana gönderebiliyorduk, ama şu andaki değişiklik geçerse en az 400 milletvekili lazım bunun için. Ancak yarınlarda bir suç olduğu zaman yargıya götürebilecek mi? Götürebilse bile, götüreceği yargı nedir? Anayasa mahkemesine gitmesi lazım. Anayasa mahkemesinin 15 üyesi var. 15 üyenin 12 tanesini cumhurbaşkanı atamış olacak. Dolayısıyla buradan nasıl bir netice alınacak? Bu sistem resmen değişmektedir ve sistem değişikliği rejim değişikliğini getirmektedir. Artık bundan sonraki sistemin arkası rejim değişikliğidir ve bunun ben ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmayacağını düşünüyorum ve ondan dolayı ben bu sisteme karşıyım.”

“AYDIN’DA YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE HAYIR OYU ÇIKACAK”

Yapılacak olan referandumun bir parti oylaması değil, sistemin oylanması olduğunu vurgulayan Taner; Aydın’da yüzde 60’ın üzerinde Hayır oyu çıkacağına inandığını vurguladı ve; “Herkesin şunu bilmesi lazım. Bu bir parti oylaması değil. Burada partiler oylanmayacak, burada sistem oylanacak. Bizler netice itibariyle sürekli tabanla birlikteyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız çalışmalarla da taban bunun farkına varacak. Şu anda benim gördüğüm, bunu Aydın olarak söylüyorum, Aydın’daki Ülkücü hareket mensuplarının içindeki evet verecek oranın 10 veya 15’i geçeceğini sanmıyorum. Genel olarak da ben Aydın’dan yüzde 60’ın üzerinde Hayır oyu çıkacağına inanıyorum. Çünkü 2010 referandumunda cemaat, hükümet ve her türlü gücün bir arada olduğu dönemde Aydın hayır dedi. Aydın gerçekten bilinçli insanların olduğu bir bölgemiz ve bunun semeresini de yapılacak olan referandumda göreceğiz.” dedi.

“FREN SİSTEMİ YOK”

Getirilecek olan sistemde fren sisteminin olmadığını belirten Taner; “Burada yapılacak olan seçimlerin neticesinde Türkiye’deki bugüne kadar olan tecrübelerin hepsini bir kenara atıyoruz, yeni sisteme kendimizi hazırlıyoruz. Ama yeni gelen sistemde fren sistemi hiç yok. Bugünkü parlamenter sistemde bakan yanlış yapabilir, bakanın yaptığı yanlış Meclis vasıtası ile frenlenebilirdi. Yarınki sistemde Meclis’te 300 tane milletvekili imza verecek, arkasından Yüce Divan’a sevkle ilgili kararda da en az 400 milletvekili lazım ki ancak sevk edilebilsin. 400 milletvekilini bir araya getirip de sevk edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla denetlenmesi mümkün değil. 400 milletvekili imzası toplanmış olsa bakanın Cumhurbaşkanı’na karşı sorumluluğu olacak. Dolayısıyla bu sistem sıkıntılı.

2010 referandumunda şehitlerle ilgili, işçilerle ilgili, kadınlarımızla ilgili maddeler vardı. O maddeler sayesinde, o HSYK seçimleri ile ilgili kamuflaj yapmışlardı. Şimdi bu referandum paketinde de işte 18 yaş maddesiyle böyle bir kamuflaj yaptılar, ‘Gençlerin oyunu alabilir miyiz?’ diye. Ama bunun yanında çok da ters şeyler vardı. 3 tane madde vardı çıkarıldı. 5, 14 ve 15’inci maddelerin olduğu Anayasayı getiren AKP, orada MHP eski milletvekili, şu anda partiden ihraç ettikleri Ümit Özdağ Bey dedi ki, ‘Bu cumhurbaşkanına verilen yetkilerin içinde özellikle 14 ve 15’inci maddelerin yetkileri ile cumhurbaşkanına eyalet kurma yetkisini veriyoruz, sistem zaten başkanlıkvâri bir sisteme gidiyor, eyalet kurma yetkisini de verirseniz yarın bu ülke eyaletlere bölünür ve Türkiye’nin üniter yapısı parçalanmış olur’ diye kamuoyunda bir karşı çıkış gösterdi. O çıkış MHP’liler tarafından kabullenildi ve oradaki görüşmelerde bu 3 madde çıkarıldı.

Şu andaki haliyle de Türkiye’de sistemin değiştiği, sistemin değişmesiyle beraber arkasından rejimin de değiştiği bir sürece doğru gidiyoruz, bu tehlikeli ve sıkıntılı. İnşallah parti farkı gözetmeksizin herkes çoluğu çocuğu için, yarınları için bu yapılacak olan referandumda oyunu kullanır.” dedi.

“MHP, KOLTUKLARI KORUMAK İÇİN REFERANDUMDA AKP’YLE BİRLİKTE”

Ülkücü kesimde büyük rahatsızlık yaratan kaset ve şantaj iddiaları hakkında da düşüncelerini açıklayan Taner, “Sayın Bahçeli bu kaset iddialarını niçin yalanlamıyor? Bu iddialar partiye zarar vermiyor mu?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı;

“Çok ihtimal vermiyorum ama bu tür şeyler olabilir mi? Olabilir. Daha önce 2011 seçimleri sırasında MHP Genel Başkan yardımcısı olan insanlarla ilgili bazı kasetler ortaya çıkarıldı. Ve bunun neticesinde de MHP yeniden dizayn edilmeye çalışıldı. Bunları biz yaşadık. Ama bugün ben kaset veya şantajdan ziyade, birincisi, MHP’lilerin şu andaki mevcut genel merkez idaresinin bir erken seçim sıkıntısını görecekleri için, ikincisi de MHP’de siyaset yapan arkadaşlarımızın ve başkanlık divanının kendi koltuklarını korumak için bu referandumda AKP’yle birlikte olduklarını düşünüyorum. Yoksa MHP tabanı herşeye rağmen, kaset iddialarının yerinde olduğu görüşünde değil.”

“BAHÇELİ, AKP ANAYASASI’NA DESTEK VEREREK REFERANDUMUN YOLUNU AÇTI”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, AKP’ye referandum yolunu açtığı yönündeki eleştirilere, “Millete sormakta ne sakınca olabilir?” şeklindeki verdiği yanıtla ilgili de görüşlerini dile getiren Taner, bununla ilgili olarak, “Peki bütün siyasi özgürlüklerin askıya alındığı böyle bir OHAL ortamında referandumdan sağlıklı bir sonuç alınabilir mi? Seçmenler sandıkta korkmadan özgürce tercih yapabilir mi? Millî irade demokratik bir şekilde sandığa yansıyabilir mi?” şeklindeki soruyu; “Netice itibariyle Sayın Bahçeli Meclis’teki duruşuyla oylamalardaki MHP’li milletvekili arkadaşlarımızı bir şekilde AKP Anayasası’na destek verdirterek oylamanın yolunu açtı. Bu OHAL döneminde muhalefetin çalışması çok zor. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor, diyor ki; ‘Endişemiz önümüzdeki süreçte bombaların patlaması.’ Sen ne iş yapıyorsun? Sen o bombaların patlamaması için hükümette görev yapıyorsun. Bunun manası şudur, ‘Yarın bombalar patlayabilir onun için siz çok fazla ortalığa çıkmayın’. Bunlar, çalışanlardan, şuradan buradan kitleleri toplarlar, kendilerini çok güçlü gösterir mitingler yaparlar, o algıyı oluşturmaya çalışırlar. Ama muhalefetin yapacağı çalışmaları da sonuna kadar engellerler. Şu anda televizyonlardan izliyoruz. Bugün gerçekten evet hayır noktasında fikrini net bir şekilde ortaya koyabilecek olan insanları oralarda görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Ona rağmen özellikle bizim kendi kitlemizdeki insanların birbiriyle irtibata geçerek, bir kampanya yapılabilir. Sosyal medya üzerindeki yorumlarla, fikirlerle insanlar kendileri de bir şeyler şekillendirebilir. Ben Hükümetin çok rahat bir şekilde bahsettiği gibi yüzde 60-70’lerde bir evet oyu çıkaracağına kesinlikle inanmıyorum. Belki sınırda bir seçim olabilir ama çok rahat bir seçim de olmayacak.” diyerek yanıtladı.

“HDP, HAYIR DEĞİL, EVET OYU VERECEK”

HDP’nin referandum sürecinde evet diyeceğini iddia eden Taner, 2010 referandumunu hatırlatarak; “Her ne kadar hayır diyenler CHP, HDP bağlamında siyaset yapıyor deseler de, 2010 referandumunda HDP’liler hayır diyeceklerini söylediler ama yapılan referandumun neticesinde gördük ki, Doğu ve Güneydoğu’da HDP’nin çok güçlü olduğu yerlerde yüzde 80-85 evet çıktı. Sayın Başbakan geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’a gitti. Orada Barzani ile görüştü, orada pazarlıklar yapıldı. Hükümet Batıdaki, İç Anadolu’daki, Karadeniz’deki, Marmara’daki seçmenleri ürkütmemek için, özellikle MHP’den gelecek olan çok az da olsa oyu tamamen kaybetmemek için şu anda HDP’ye mesafeli bir tutum izliyor. HDP de bunu bildiği için bu rolü devam ettiriyor. Bunu da hep beraber göreceğiz.

Dün çözüm süreci olduğu dönemde İmralı’daki cani, ‘Başkanlık sistemini tartışabiliriz. Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı noktasında da destek verebiliriz’ açıklamasını yapmıştır. Ben bu yapının önümüzdeki süreçte böyle bir tavır alacağını düşünüyorum. Meclis’te de HDP’nin oylamalara girmemiş olsalar da hepsinin evet oyu vereceğini düşünüyorum. Çünkü başkanlık sisteminin yarınlarda evrileceği nokta eyalet sistemine giden yoldur. Büyükşehir yasaları gündeme geldiği zaman, biz bunları hep söylemiştik. MHP olarak büyükşehir yasalarının Türkiye’nin bünyesine uymayacağını, büyükşehir yapılanmasının yerel yönetimleri çok güçlendireceği, o güçlü yerel yönetimlerin yarınlarda terörü daha da azdıracağını hep söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada hükümet yetkilileri diyorlar ki, belediyeler kaynaklarını tamamen terör örgütlerine aktarmış. Hükümet olarak o belediyenin kaynaklarını yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 sen arttırdın, o imkanı sen sağladın, onlara göz yuman sendin, onlar hendek kazdılar. Arkasından da binlerce insanımız, yüzlerce gencimiz zor durumda kaldı, öldü. Hepsi hükümetin vebali. Dolayısıyla ben herşeye rağmen ümitliyim, ümitli de olmamız lazım. Çünkü başka gidecek yerimiz yok. Mutlaka bu yapılacak olan süreçten Türkiye’nin lehine bir karar çıkarılması lazım. O konuda çalışmalar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR İRADESİYLE KARAR VEREMİYOR”

Aydın’daki MHP il ve ilçe teşkilatlarının durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Taner; “Şu anda MHP il teşkilatı iyi bir performans sergiliyor. Ben basından takip ettiğim kadarıyla çalışmaları iyi gidiyor. Referandum sürecinde nasıl bir çalışma yaparlar, nasıl bir strateji izlerler bilemiyorum. Bizim Aydın’da, Türkiye genelinde de zaten aynı şekilde genel lider politikaları etkili olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Aydın’da bugün CHP alanlarda var mı? CHP’nin bir faaliyeti var mı? CHP il başkanı aslında gündemi çok rahat bir şekilde götürebilecek olan arkadaşımız. Çok fazla gündemde oluyor mu? Olmuyor. AKP de aynı şekilde. Maalesef siyasette liderler belirleyici, liderlerin belirleyici olduğu ortamda da burada yerel siyaset yapanlar da çok fazla gündem yaratmak durumunda kalmıyorlar. Bizim parlamenter sisteminin sıkıntılarından birisi Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu. Bunların düzeltilmesi lazım. Bugün milletvekili özgür iradesi ile karar veremiyor. Milletvekilinin özgür iradesiyle karar verememesi normal değil mi? Çünkü o milletvekilini genel başkan tespit ediyor. Milletvekilinin kim olacağı ile ilgili karar genel başkanın iki dudağının arasında. Bu bütün partilerde böyle. Partilerde ön seçim yapılıyor ama ön seçime rağmen bir de kontenjan kullanılıyor. Vatandaşın kontenjanı olmalı, vatandaş seçmeli. Bizim yaptığımız, oylamamız gizli oy açık tasniftir. Burada açık oy, gizli tasnif gibi bir sistem var. Bunların hepsi partilerdeki lider sultasının sebebi. Bugün milletvekili Aydın’daki partililerin istediği, destek verdiği önerdiği kişi olmuş olsa, o milletvekili Aydın’da kendisini öneren insanların fikirlerine saygı duymak zorunda kalır. O insanların fikirlerini alarak, onların istedikleri şekilde bir karar verir. Ama bugünkü milletvekilleri ne durumda? Milletvekilleri genel başkanın isteğiyle oraya geliyorlar. Dolayısıyla genel başkan ne derse onun dediğini kabul etmek zorunda kalıyorlar. Sistemdeki sıkıntı da buradan kaynaklanıyor.” dedi.

“REFERANDUMDA, MHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİMİZİN YARISI HAYIR OYU KULLANACAK”

Recep Taner ayrıca, MHP’den Meclis görüşmelerinde evet oyu veren 20 milletvekilinin yarısının hayır oyu vereceğine inandığını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

“MHP’de 20 civarında arkadaşımız evet oyu verdi ama ben inanıyorum ki o 20 evet oyu veren arkadaşımızın en azından yarısı referandumda kendi vicdani kanaatları ile evet oyu vermezler. Bu arkadaşlarımızın bir çoğu sadece kendisini o göreve seçen, getiren genel başkana olan bağlılıklarını göstermek için gidip orada evet oyu verdiler. Yoksa bugün hangi bölgenin milletvekili olursa olsun o bölgedeki vatandaşlarımızın, partililerimizin yıllardan beri siyaset yapan insanları var, bunların fikirlerini almış olsalardı zaten o oylamada çıkıp farklı bir oy kullanırlardı. Ama kullanma imkanı yok, çünkü Siyasi Partiler Kanunu tek adam sistemine göre kurulmuş. Şu anda da yeni yapılan bu anayasa düzenlemesi ile de siyasi partiler kanunundaki tek adamlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne şamil hale getiriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek adam tarafından yönetilen bir rejime gidiyor. Bugün dünyada başkanlık olan yerlerde başkanla beraber başkan yardımcıları da seçimle gelir. Seçimde oylarını alırlar ondan sonra başkan yardımcısı olurlar. Ama şu andaki bizim yeni düzenlenen anayasada başkan, Cumhurbaşkanı istediği kadar yardımcı atayabilecek, sayı sınırı yok. Cumhurbaşkanı seçilmek için üniversite mezunu olma şartı var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı var, şartları var ama Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için hiçbir şart yok. Cumhurbaşkanı isterse istediği herhangi birine gel başkan yardımcısı ol diyebilir, ortaokul mezunu birine diyebilir bunun için hiçbir engel yok. O Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılan kişi yarın Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığı zaman, Cumhurbaşkanının tüm yetkileri ile seçilmemiş, hiçbir özelliği olmayan, sadece Cumhurbaşkanı vasıtasıyla atanmış kişi cumhurbaşkanının tüm yetkilerini kullanmaya haiz. Cumhurbaşkanı görevde olmadığı süre içinde kanun hükmünde kararname çıkarabilecek, sistem kurabilecek, görevden alabilecek, Türkiye’yi seçime götürebilecek. Yarın Cumhurbaşkanı vefat ederse, yeni seçimler yapılana kadar da o Cumhurbaşkanı yardımcısı bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacak.”

“AYDINLILARIN, ÜLKENİN MENFAATİNE HAYIR DİYECEKLERİNE İNANIYORUM”

Önümüzdeki referandum sürecinin ülkenin yarınlarını belirleyecek bir seçim olacağını ve bu seçimin siyasi parti seçimi olmadığını hatırlatan Taner; “Bu seçim Türkiye’nin şu andaki mevcut 90 yıllık birikimi olan parlamenter sistemin yeni bir sisteme evrilmesi ve bu sistem evrilmesinin arkasından da yeni bir rejime gitmesinin oylanacağı bir sistem.” dedi ve şöyle konuştu;

“Bu önümüzdeki süreçte referandum ülkenin yarınlarını belirleyecek olan bir seçim. Bu seçim kesinlikle bir siyasi parti seçimi değil. Bu seçim Türkiye’nin şu andaki mevcut 90 yıllık birikimi olan parlamenter sistemin yeni bir sisteme evrilmesi ve bu sistem evrilmesinin arkasından da yeni bir rejime gitmesinin oylanacağı bir sistem. Ben bu sistemde mutlaka ve mutlaka ülkenin yarınları için, ülkenin hayrı için, geleceğimiz için hayır denmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapmaktayım, yapmaya da devam edeceğim. Aydınlı hemşehrilerimizin kesinlikle bunları çok iyi değerlendireceğine ve bu sistemin ülkenin menfaatine olmadığını görerek hayır diyeceklerine inanıyorum.”

“ İNANMADIĞIM ŞEYİ SAVUNMAM”

MHP yönetiminden “evet” kampanyasına destek vermesi için kendisine bir yaptırım uygulanırsa tavrının ne olacağı sorumuzu da yanıtlayan Taner; “Ben inanmadığım şeyi savunmam. Ben bu gelecek olan sistemin kendi vicdanımda ve kanaatimde Türkiye’nin menfaatine olacağını düşünmüyorum. Düşünmediğim için de bunu savunamam. Dolayısıyla genel başkanın kendisi de olsa, buradaki teşkilatlarımız da olsa, kimden gelirse gelsin ben evete çalışamam. Ben doğru bildiğim şeyi, şu andaki bakış açım neyse o doğrultuda çalışmamı yaparım. Onun için herhangi bir yaptırım uygulamaya kalkarlarsa da yapabilirler, çok önemli değil.” dedi.

“İLÇELERİ ZİYARET EDECEĞİZ”

Taner, referandum süreci içerisinde yapacakları çalışmalar ile ilgili olarak da, ilçeleri ziyaret ederek sohbet ortamında düşüncelerini paylaşacağını söyledi.

Recep Taner ayrıca; “Biz arkadaşlarımızla görüşmeler yapıyoruz. Şu anda görevde olan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, il başkanımız, teşkilattaki arkadaşlarımız tabi ki bu görüşmelerden muaf. Çünkü onlar şu anda Sayın Genel Başkan’ı temsil ediyorlar. Diğer partili arkadaşlarımızla görüştüğümüzde herkesin ortak kanaati, bu yapılacak olan referandumda hayır oyu çıkması için çalışma yapılması yönünde. Bu noktada ben öyle tahmin ediyorum, özellikle 15 Şubat’tan sonra ilçe programları düzenleyerek, ilçeleri ziyaret edeceğiz. Ben 8 sene il başkanılığı, 4 sene milletvekilliği yaptım. Dolayısıyla vatandaşla ikili ilişkilerim iyi durumda. O ilişkilerimi de kullanarak ilçeleri ziyaret ederek, sohbet şeklinde görüşmeler yapacağız. Bizim siyasi kimlikle şu anda gidip miting yapma ya da kahve toplantısı yapma lüksümüz yok. Bizim yapacağımız şey gidip herhangi bir köyümüzde selam verip sohbet etmek, düşüncelerimizi açıklamak. Bunu yapacağız. Bunun için de arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bir başka görüştüğümüz şey de, dışarıda program yapma sıkıntısı olan arkadaşlarımızın cep telefonundaki arkadaşlarını, akrabalarını, tanıdıklarını arayarak onları bu sürecin içine dahil etmeleri, onları bu noktada hareketlendirmeleri, onların da kendi çevrelerini aramalarını temin etmelerini sağlayacağız. Ben Aydın noktasında sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama Türkiye genelindeki sıkıntıyı aşağıya düşürmek için, Türkiye genelinde sıkıntı yaşanmaması için ve Aydında’ki farkın artması için gayret sarf edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

(KUDRET CAN)