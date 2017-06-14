Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
14 Haziran 2017
AydÄ±n, YaÅŸam

AydÄ±nâ€™da yaz yaÄŸmuru sele dÃ¶ndÃ¼

AydÄ±nâ€™da akÅŸam saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸnak yaÄŸÄ±ÅŸ sele dÃ¶ndÃ¼. Bir Ã§ok ilÃ§ede yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle tarÄ±m arazileri ve yollar sular altÄ±nda kalÄ±rken, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ilin deÄŸiÅŸik ilÃ§elerinde maddi hasar meydana geldi. AydÄ±nâ€™da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼. YaÄŸÄ±ÅŸlar Karpuzlu ve BozdoÄŸan ilÃ§eleri baÅŸta olmak Ã¼zere Efeler ve diÄŸer ilÃ§elerde hayatÄ± olumsuz etkiledi. Ekili alanlar sular altÄ±nda kaldÄ±. Derelerin taÅŸmasÄ± nedeniyle yollar sular altÄ±nda kaldÄ± ve ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ã–zellikle tarÄ±m alanlarÄ±nda ciddi hasar oluÅŸtuÄŸu belirtilirken, karpuz, domates ve sebze ekili tarlalarda fidelerin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
Selin ortasÄ±nda kalan araÃ§ son anda kurtuldu
BozdoÄŸan ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kara yolunu ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±rken, bir araÃ§ sel sularÄ±na kapÄ±lmaktan son anda kurtuldu. AkÅŸam saatlerinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ KavaklÄ± Mahallesi Nazilli-BozdoÄŸan karayolu mevkinde derelerin taÅŸmasÄ± sonucu sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Karayolu ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, Nazilliâ€™den BozdoÄŸan istikametine seyir halinde olan bir otomobil sel sularÄ±nÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. ÅžofÃ¶r yardÄ±m iÃ§in korna Ã§alarken akaryakÄ±t istasyonunda bulunan vatandaÅŸlar yardÄ±ma gideceÄŸi zaman araÃ§ son bir hamle ile sel sularÄ±ndan kurtulurken vatandaÅŸlar derin bir nefes aldÄ±. Sel felaketi nedeniyle kapanan BozdoÄŸan-Nazilli kara yolu sel sularÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma ile tekrar ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  44 POLÄ°SÄ°N YARGILANDIÄžI FETÃ–/PDY DAVALARI BAÅžLADI
Share

BENZER HABERLER

Ã‡elik, selden zarar gÃ¶ren mahalleleri ziyaret etti

Ã‡elik, selden zarar gÃ¶ren mahalleleri ziyaret etti

40 yÄ±llÄ±k mezarcÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ rÃ¼yadan sonra yaÅŸayanlara mezar yapmÄ±yor

40 yÄ±llÄ±k mezarcÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ rÃ¼yadan sonra yaÅŸayanlara mezar yapmÄ±yor

AydÄ±nâ€™Ä±n deniz suyu numuneleri temiz Ã§Ä±ktÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n deniz suyu numuneleri temiz Ã§Ä±ktÄ±

CHP EFELER’DE Ä°STÄ°FA DEPREMÄ°

CHP EFELER’DE Ä°STÄ°FA DEPREMÄ°

Madran DaÄŸÄ±â€™nda prehistorik kaya resimleri bulundu

Madran DaÄŸÄ±â€™nda prehistorik kaya resimleri bulundu

AydÄ±nâ€™da yaz yaÄŸmuru sele dÃ¶ndÃ¼

AydÄ±nâ€™da yaz yaÄŸmuru sele dÃ¶ndÃ¼

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
Ã‡arÅŸamba 06/14 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 17Â°C.
AÃ§Ä±k
Ã‡arÅŸamba 06/14 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 17Â°C. RÃ¼zgÃ¢r G ve deÄŸiÅŸken.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,4832

  • Euro

    3,9274

  • BIST

    99.636

  • AltÄ±n

    142,7598

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE