AydÄ±nâ€™da yaz yaÄŸmuru sele dÃ¶ndÃ¼

AydÄ±nâ€™da akÅŸam saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸnak yaÄŸÄ±ÅŸ sele dÃ¶ndÃ¼. Bir Ã§ok ilÃ§ede yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle tarÄ±m arazileri ve yollar sular altÄ±nda kalÄ±rken, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ilin deÄŸiÅŸik ilÃ§elerinde maddi hasar meydana geldi. AydÄ±nâ€™da akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan yaÄŸmur yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼. YaÄŸÄ±ÅŸlar Karpuzlu ve BozdoÄŸan ilÃ§eleri baÅŸta olmak Ã¼zere Efeler ve diÄŸer ilÃ§elerde hayatÄ± olumsuz etkiledi. Ekili alanlar sular altÄ±nda kaldÄ±. Derelerin taÅŸmasÄ± nedeniyle yollar sular altÄ±nda kaldÄ± ve ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ã–zellikle tarÄ±m alanlarÄ±nda ciddi hasar oluÅŸtuÄŸu belirtilirken, karpuz, domates ve sebze ekili tarlalarda fidelerin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Selin ortasÄ±nda kalan araÃ§ son anda kurtuldu

BozdoÄŸan ilÃ§esinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ kara yolunu ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±rken, bir araÃ§ sel sularÄ±na kapÄ±lmaktan son anda kurtuldu. AkÅŸam saatlerinde etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ KavaklÄ± Mahallesi Nazilli-BozdoÄŸan karayolu mevkinde derelerin taÅŸmasÄ± sonucu sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Karayolu ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, Nazilliâ€™den BozdoÄŸan istikametine seyir halinde olan bir otomobil sel sularÄ±nÄ±n ortasÄ±nda kaldÄ±. ÅžofÃ¶r yardÄ±m iÃ§in korna Ã§alarken akaryakÄ±t istasyonunda bulunan vatandaÅŸlar yardÄ±ma gideceÄŸi zaman araÃ§ son bir hamle ile sel sularÄ±ndan kurtulurken vatandaÅŸlar derin bir nefes aldÄ±. Sel felaketi nedeniyle kapanan BozdoÄŸan-Nazilli kara yolu sel sularÄ±nÄ±n Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma ile tekrar ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±.