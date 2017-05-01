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01 Mayıs 2017
Aydın, Yaşam

Aydın’da yaz sıcakları bastırdı

Bu sezon uzun bir kış mevsimi yaşanan Aydın’da mayıs ayının girmesi ile birlikte sıcaklar da bastırdı. Aydın’da termometreler 33 dereceyi gösterirken pek çok vatandaş da sıcak hava ile birlikte yaz moduna girdi.
Nisan ayının son haftasına kadar serin havanın hakim olduğu Aydın’da havalar aniden ısındı ve Efeler ilçe merkezinde sıcaklar 35 dereceye yaklaştı. Meteoroloji müdürlüğü yağış tahmininde bulunup vatandaşları uyarırken Aydın’da akşam saatlerine kadar sıcak hava etkisini gösterdi. (İHA)

 

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