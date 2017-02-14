Aydın’da uyuşturucu tacirlerine 2’nci şafak operasyonu

Aydın merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Siirt illerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmada ikinci şafak operasyonu düzenlendi. Daha önce 33 kişinin yakalandığı soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul, İzmir, Siirt, Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için 28 Haziran 2016 ile 15 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiği küçük çaplı operasyonlarda terör örgütü üyesi B.Ö., F.B., N.S., R.D., Ö.Ç., U.C., M.Ö., Ç.K., S.Ç., M.S., N.K. ve A.D. isimli 12 şüpheli yakalanmıştı.

Suça karıştığı iddia edilen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla 20 Aralık 2016 tarihinde İzmir’de 1, Efeler ilçesinde 8, Nazilli ilçesinde 12 ve Bozdoğan ilçesinde de 2 olmak üzere 23 adrese yapılan ilk şafak operasyonunda 21 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince bu sabah gerçekleştirilen ikinci şafak operasyonunda Nazilli ve Efeler ilçelerindeki 9 ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda A.T., C.K., B.Y., H.S., F.D., Z.A. ve C.K. isimli 7 şüpheli yakalandı. operasyon kapsamında 1 adet tabanca, 116 adet tabanca fişeği, 465 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmekte kullanılan ve bonk tabir edilen düzenek ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (İHA)