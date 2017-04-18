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18 Nisan 2017
Aydın, Ekonomi

Aydın’da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor

Aydın’da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçinin sorunları masaya yatırıldı. Tarımsal üretimin en yoğun illerin başında gelen Aydın’da bazı ürünlerde hasat sezonunun başlaması ile birlikte çiftçinin en büyük sorunlarından birinin tarlada çalışacak işçi bulunamaması olduğu belirtildi. Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, sorunun ciddi boyutta olduğunu belirterek “Bir yanda işsizlikten dert yanan binlerce kişi diğer yanda da çalıştıracak işçi arayan yüzlerce çifti. Aydın’daki işsizlik sıkıntısını anlamak mümkün değil” diye konuştu.
Şu anda Aydın’da çilek ekili olan binlerce dönüm alanda çilek hasadı için çalışmaların başladığını ancak binbir zahmet ile tarlasını ekip ürünü yetiştiren çiftçinin ürünü hasat edecek işçi bulamadığını belirten Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, tarımda bazı iş ve işlemler sadece insan unsuru ile yapılabiliyor. Şu anda çilek hasat sezonuna girdik. Önümüzdeki günlerde diğer ürünlerin hasadı başlayacak. Çilek üretiminde çalışan işçilerin kişi başı yevmiye ücretini dayıbaşı fiyatı da dahil 45 TL olarak belirledik. Ama hala işçi bulma ve fiyat konusunda sıkıntılarımız var. Bunu aşmak için Ziraat Odası ile Belediye ortaklığında bir komisyon kurularak bu fiyatlama konusunun komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Aydın’ın bir tarım şehri olduğunu ve artık büyükşehir olan Aydın’da çevre illerde olduğu gibi bazı sıkıntıların Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ile çözülebileceğini belirten Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, “Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı bölgelerinde bu konuda yaşanan sıkıntıları Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı ile ortaklaşa hareket ederek çözdüklerini belirtti. Komisyon tarafından yapılan çalışmalar ile hem üretici, hem tüketici hem de çalışan memnun edilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Aydın’da da benzer bir çalışma yapılabilir. Bizim buradaki öngörümüz günlük yevmiye fiyatının asgari ücretin 30’da birine tekabül etmelidir” diyerek tarımda ciddi sıkıntı olan işçi sıkıntısının bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti. (İHA)

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