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12 Ağustos 2017
Aydın, Ekonomi

Aydın’da traktör sayısı 44 bin 674 oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayı itibariyle ülke genelindeki traktör sayısını ve bunların illere dağılımını açıkladı. Haziran 2017 itibariyle ülke genelinde traktör sayısının 1 milyon 800 bin 610 adet olduğunu belirten TZOB Genel Başkanı Bayraktar Aydın’da ise traktör sayısının 44 bin 674 olduğunu açıkladı.
Haziran ayında traktör sayısında 85 bin 304 adetle Manisa’nın yıllık artışta 3 bin 75 ile Konya’nın, aylık artışta 232 ile Gaziantep’in ilk sırayı aldığını belirten Başkan Bayraktar, Aydın’da 2016 Haziran’da 42 bin 497 olan traktör sayısının 2017 Haziran’da 44 bin 674 olduğunu son bir yılda 2177 traktörün yenilendiğini Haziran ayında ise yenilenen traktör sayısının 187 olduğunu belirtti.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Haziran ayı itibarıyla 5 bin 489 artışla 1 milyon 795 bin 121’den 1 milyon 800 bin 610’a çıktı. Aylık artışta Gaziantep, yıllık artışta Konya birinci sırada. Haziran ayında aylık artışta Gaziantep 232 traktörle birinci olurken, bu ili 227 traktörle Manisa, 217 traktörle İzmir, 214 traktörle Bursa, 187 traktörle Aydın, 186 traktörle Konya, 165 traktörle Antalya izledi. Yıllık artışta Konya 3 bin 75 adetle birinciliğini sürdürdü. Yıllık artışta Konya’yı 2 bin 852 adetle Manisa, 2 bin 440 adetle Bursa, 2 bin 255 adetle İzmir, 2 bin 228 adetle Gaziantep, 2 bin 177 adetle Aydın, 2 bin 92 adetle Ankara takip etti” dedi.

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(İHA)

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