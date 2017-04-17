Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
17 Nisan 2017
Aydın, Ekonomi

Aydın’da tohumluk bayileri denetleniyor

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Aydın ili genelinde faaliyet gösteren tohum bayilerinin denetimi başladı.
Aydın’da Pamuk ve Mısır ekimlerinin başlamasıyla birlikte, ekimlerin yoğun olduğu Söke, Koçarlı, Efeler ve Çine ilçelerinde bulunan bayilerin depolarında, değişik firmalara ait pamuk ve mısır tohumluğu partilerinden denetim amaçlı numuneler alınmaya başlandı.
Denetim esnasında tohumlukların, sertifikasyon yönetmeliğinde belirtildiği şekilde ambalajlanıp, etiketlenmiş olup olmadıkları kontrol ediliyor. Ayrıca tohumluklara ait sertifikalar da yine kontrolörler tarafından görülüp denetleniyor. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün denetimleri esnasında alınan numuneler Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğüne gönderilerek çimlenme analizine tabi tutuluyor.
İl Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvardan gelen analiz sonuçlarını sertifika raporlarıyla karşılaştırılarak standartların altında olan tohumluklar için 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa göre idari yaptırım uygulanacağını belirttiler. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın’da çiftçinin en büyük derdi domuzlar
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da tohumluk bayileri denetleniyor

Aydın’da tohumluk bayileri denetleniyor

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Aydın’da çilek sezonu başladı

Aydın’da çilek sezonu başladı

Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı; “Barajdaki su oranı yetersiz”

Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı; “Barajdaki su oranı yetersiz”

Aydın, Rusya’daki turizm fuarında tanıtılacak

Aydın, Rusya’daki turizm fuarında tanıtılacak

Enginar sofraların vazgeçilmezi

Enginar sofraların vazgeçilmezi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Bugün 04/18 60%
Yağmur
Yağmur. En yüksek 21°C. KD rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %60.
Açık
Bugün 04/18 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 7°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7098

  • Euro

    3,9502

  • BIST

    90.654

  • Altın

    153,2131

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE