Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
15 Mart 2017
Aydın, Çevre, Yaşam

Aydın’da Tilkimen otu pazarda yerini aldı


Aydın’da halk arasında ‘Sarmaşık’ olarak bilinen ve yörenin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan Tilkimen otun bağı 6 TL’den satılmaya başlandı.
Aydınlı esnaf Sedat Çelik, yağan yağmurların ardından tarla kenarındaki çalılık ve maki alanlarda sarmaşık Tilkimen otların toprak yüzüne çıkış gösterdiğini belirterek, her sabah erken saatlerde köylülerin getirdiği 10-15 bağı tezgaha koyduğunu, baharın müjdecisi olarak bilinen ve halk tarafından sevilerek tüketilen Tilkimen otu ve sarmaşık pazar tezgahlarında da yerini aldığını, bağı 5-7 TL arasında satıldığı ve köylülerin de ekmek kapısı haline geldiğini belirtti.
Kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu belirten Çelik, erken saatlerde tezgâha düşen Tilkimen otu ve sarmaşıklar, hemen alıcı bulduğunu ve mevsimlik olan ürünün havaların ısınmasıyla Nisan ayın sonlarına doğru tazeliğini yitirdiğinden yiyecek özelliğini kaybederek mevsimini tamamladığını ifade etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  SEÇMEN KAYDINIZI KONTROL ETTİNİZ Mİ?
Share

BENZER HABERLER

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖRGÜTLENENDİR”

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ÖRGÜTLENENDİR”

2 TOPTANCI HALİ KURULACAK

2 TOPTANCI HALİ KURULACAK

Emlakçıların 18. yıl gururu

Emlakçıların 18. yıl gururu

BORSA, M.I.N.D. projesi toplantısına katıldı

BORSA, M.I.N.D. projesi toplantısına katıldı

EK İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

EK İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

BAYİLERE TARIMSAL KONULARDA BİLGİLER VERİLDİ

BAYİLERE TARIMSAL KONULARDA BİLGİLER VERİLDİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Çarşamba 03/15 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 3°C.
Açık
Çarşamba 03/15 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 3°C. Rüzgâr KKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6738

  • Euro

    3,9454

  • BIST

    89.446

  • Altın

    144,2331

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE