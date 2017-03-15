Aydın’da Tilkimen otu pazarda yerini aldı

Aydın’da halk arasında ‘Sarmaşık’ olarak bilinen ve yörenin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan Tilkimen otun bağı 6 TL’den satılmaya başlandı.

Aydınlı esnaf Sedat Çelik, yağan yağmurların ardından tarla kenarındaki çalılık ve maki alanlarda sarmaşık Tilkimen otların toprak yüzüne çıkış gösterdiğini belirterek, her sabah erken saatlerde köylülerin getirdiği 10-15 bağı tezgaha koyduğunu, baharın müjdecisi olarak bilinen ve halk tarafından sevilerek tüketilen Tilkimen otu ve sarmaşık pazar tezgahlarında da yerini aldığını, bağı 5-7 TL arasında satıldığı ve köylülerin de ekmek kapısı haline geldiğini belirtti.

Kendisinin de bir köy çocuğu olduğunu belirten Çelik, erken saatlerde tezgâha düşen Tilkimen otu ve sarmaşıklar, hemen alıcı bulduğunu ve mevsimlik olan ürünün havaların ısınmasıyla Nisan ayın sonlarına doğru tazeliğini yitirdiğinden yiyecek özelliğini kaybederek mevsimini tamamladığını ifade etti. (İHA)