AydÄ±nâ€™da Soba Zehirlenmeleri

AydÄ±nâ€™da dÃ¼n geceden bu yana etkili olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar ve lodos karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. AydÄ±n Efeler Ä°lÃ§esiâ€™ne baÄŸlÄ± KardeÅŸkÃ¶y, Ä°makÃ¶y Mahalleleri ile KÃ¶ÅŸk Ä°lÃ§esiâ€™ne baÄŸlÄ± Ã‡iftlik KÃ¶yÃ¼â€™nde 3 ayrÄ± ikamette soba zehirlenmesi vakasÄ± yaÅŸandÄ±. Soba zehirlenmeleri nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 5 kiÅŸiden birinin durumun ciddi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re; Efeler Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± KardeÅŸkÃ¶y Mahallesiâ€™nde yaÅŸayan 3 kiÅŸilik Olgun Ailesi havanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk olmasÄ± nedeniyle sobalÄ± odada uyudu. Sabah saatlerinde fenalaÅŸan aile fertleri ambulansla hastaneye taÅŸÄ±nÄ±rken Baba Mustafa Olgun AtatÃ¼rk Devlet Hastanesiâ€™ne anne ile Ã§ocuÄŸun ise ADÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan KÃ¶ÅŸk Ã‡iftlik ve Efeler Ä°mamkÃ¶yâ€™de karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±lanlarÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi. (Ä°HA)