Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
10 Ocak 2017
AydÄ±n, Efeler, KÃ¶ÅŸk, YaÅŸam

AydÄ±nâ€™da Soba Zehirlenmeleri

{CAPTION}

AydÄ±nâ€™da dÃ¼n geceden bu yana etkili olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar ve lodos karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. AydÄ±n Efeler Ä°lÃ§esiâ€™ne baÄŸlÄ± KardeÅŸkÃ¶y, Ä°makÃ¶y Mahalleleri ile KÃ¶ÅŸk Ä°lÃ§esiâ€™ne baÄŸlÄ± Ã‡iftlik KÃ¶yÃ¼â€™nde 3 ayrÄ± ikamette soba zehirlenmesi vakasÄ± yaÅŸandÄ±. Soba zehirlenmeleri nedeniyle hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 5 kiÅŸiden birinin durumun ciddi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; Efeler Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± KardeÅŸkÃ¶y Mahallesiâ€™nde yaÅŸayan 3 kiÅŸilik Olgun Ailesi havanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuk olmasÄ± nedeniyle sobalÄ± odada uyudu. Sabah saatlerinde fenalaÅŸan aile fertleri ambulansla hastaneye taÅŸÄ±nÄ±rken Baba Mustafa Olgun AtatÃ¼rk Devlet Hastanesiâ€™ne anne ile Ã§ocuÄŸun ise ADÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan KÃ¶ÅŸk Ã‡iftlik ve Efeler Ä°mamkÃ¶yâ€™de karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldÄ±rÄ±lanlarÄ±n durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BÃœYÃœKÅžEHÄ°R KARLA MÃœCADELE EDÄ°YOR
Share

BENZER HABERLER

AydÄ±nâ€™da kar ve soÄŸuk hava pazarÄ± vurdu

AydÄ±nâ€™da kar ve soÄŸuk hava pazarÄ± vurdu

Mucit KÃ¶ylÃ¼ Kar ve Buzda DÃ¼ÅŸmeden YÃ¼rÃ¼menin SÄ±rlarÄ±nÄ± AnlattÄ±

Mucit KÃ¶ylÃ¼ Kar ve Buzda DÃ¼ÅŸmeden YÃ¼rÃ¼menin SÄ±rlarÄ±nÄ± AnlattÄ±

Meteorolojiâ€™nden Denizcilere UyarÄ±

Meteorolojiâ€™nden Denizcilere UyarÄ±

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir vatandaÅŸÄ± dinliyor

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir vatandaÅŸÄ± dinliyor

SMMMO, Ã‡ALIÅžAN GAZETECÄ°LER GÃœNÃœ’NÃœ KUTLADI

SMMMO, Ã‡ALIÅžAN GAZETECÄ°LER GÃœNÃœ’NÃœ KUTLADI

BÄ°K Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ UluÃ§amlÄ±bel’den AGC’ye Ziyaret

BÄ°K Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ UluÃ§amlÄ±bel’den AGC’ye Ziyaret

#

HAVA DURUMU

AydÄ±n

    #

    DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

    • Dolar

      3,7921

    • Euro

      4,0054

    • BIST

      77.394

    • AltÄ±n

      144,7530

    #

    EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

    Mustafa Ã‡ezik
    YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    TÃ¼m Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

    #

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

    gazete manÅŸetleri

    NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°

    takvim
    TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

    CLOSE

    CLOSE