Aydın’da selin yaraları sarılıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi; Karpuzlu Gölcük-Akçaabat, Ektirli-Dutağaç , Koçarlı Güdüşlü, Bağcılar ve Dedeköy , Sultanhisar Uzunlar mahallelerinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, taşkın ve toprak kaymasına anında müdahale etti. Gece boyu mesai yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aydın il genelinde hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İş makineleri ile kapanan yollar açılırken, oluşan su birikintilerine ve tıkanan dere yataklarına vakit kaybetmeden müdahale edildi.

Yaşanan olumsuzluklara hemen müdahale ederek adeta bir felaket yaşanmasını önleyen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür eden vatandaşlar, “Akşam saatlerinde başlayan yağmurun çok şiddetli olmasından dolayı sel ve taşkınlar oldu, bu yüzden büyük endişeye kapıldık. Ancak Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile birlikte hemen çalışma başlattı ve büyük bir felaketin önüne geçildi. Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.