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17 Nisan 2017
Aydın, Güncel, Siyaset

Aydın’da Resmi Olmayan Sonuçlar

16 Nisan 2017 Halkoylaması  sonuçlarına göre Aydınlı seçmenler “HAYIR’ dediler.

Aydın Büyükşehir’e bağlı 17 ilçeden Karpuzlu ve Köşk ilçeleri  dışında kalan 15 ilçedeki sandıklardan Hayır çıktı.

Katılım oranının yüzde 87.96 olduğu Aydın’da  Büyükşehir sınırları içinde bulunan 795 Bin 526 seçmenden 699 Bin 772 seçmen il ve ilçelerdeki sandıklarda oy kullandı. Kullanılan 686 Bin 887 oy geçerli olurken 12 Bin 885 adet oy geçersiz sayıldı.
Halk oylamasının kesin olmayan sonucuna göre Aydın Büyükşehir’de yaşayan seçmenin yüzde 64.30’u Hayır, yüzde 35.70’i Evet dedi.
Aydın ve ilçelerindeki oylama sonuçlarının dağılımı ve oranları  ise şöyle:
İlçeler             Evet               Hayır
Bozdoğan        %42             %57.97
Buharkent        %40.23        %59.77
Çine                %39.87         %60.13
Didim               %28             %72.00
Efeler               %34.90         %65.10
Germenci         %29.90         %70.10
İncirliova           %42.51         %57.49
Karacasu          %39.92         %60.08
Karpuzlu           %56.41         %43.59
Koçarlı              %49.19         %50.81
Köşk                 %59.96         %40.04
Kuşadası           %24.77         %75.23
Kuyucak            %42.59         % 57.41
Nazilli                % 37.03        % 62.97
Söke                 %31.02          %68.98
Sultanhisar         %37.54          %62.46
Yenipazar           %44.27          %55.73
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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