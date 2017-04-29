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29 Nisan 2017
Aydın, Çevre, Ekonomi, Yaşam

Aydın’da Mevsimler tersine döndü

Aydın’da birkaç yıl öncesine kadar su baskınları ile mücadele eden çiftçiler bu yıl kuraklıkla mücadeleye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Aydın’da pamuk ekilecek alanların sular altında olması nedeniyle arazilerin kurumasını beklenirken bu yıl nisan ayında arazi sulamaları başladı. Ciddi bir kuraklık sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını belirten çiftçiler “Geçen yıllarda pamuk ekebilmek için arazilerimizdeki suyu tahliye etmeye çalışırdık. Bu yıl aynı tarihte pamuk ekebilmek için arazilerimizi sulamak zorundayız” diye konuştular.
Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da Büyük Menderes Ovası henüz Nisan ayında olunmasına rağmen suya hasret kaldı. Son iki yıldır yağışların oldukça az olduğunu belirten çiftçiler kuraklık nedeniyle üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını belirttiler.
Yağış miktarları düştü
Meteoroloji verilerine göre; Aydın’a 2016 yılı Ekim ayında sadece 0.2 kg yağış düşerken, Kasım ayında 51.4 kg, Aralık ayında da 11.9 kilogram olmak üzere toplam 73.3 kg yağış düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre Aydın’a ekim ayında 44.2, kasım ayında 83.9, aralık ayında ise 120.9 kilo gram olmak üzere toplam 149 kg yağış düşüyordu. 2017 yılına kuraklıkla girilen Aydın’da Ocak ayında 221.5 kg , Şubat ayında 21.7 kg, Mart ayında 112.5 kg Nisan ayının ilk 10 gününe kadar da 3.6 kg yağış düştü.
Toprağın mevcut haliyle pamuk ekimine müsait olmadığını belirten çiftçi Ali Küçükgüldal, tarlayı pamuk ekimine hazırlamak için önce çift sürdüklerini ardından da yağış olmamasından dolayı sulayacaklarını belirtti. Şu an itibariyle kuraklığın ciddi olduğunu belirten Küçükgüldal, “Yağış yok. Eskiden tarla sular altında kaldığı için Mayıs ayında araziye girerdik. Şimdi Nisan ayındayız. Ancak kuraklık nedeniyle araziyi sürüp sulayıp tava gelmesini bekleyeceğiz” dedi.
Kış yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle toprağın suya hasret kaldığını belirten Aydınlı çiftçilerden Hamza Yorulmaz, “Eskiden yağışlar bol olurdu. Toprak suya doyardı. Özellikle Menderes nehrine yakın bölgelerde tarlalar sular altında kaldığı için suyun çekilmesini beklerdik. Şimdi önce tarlayı suluyoruz. Ardından toprak tava geliyor. Ondan sonra pamuk ekimi yapıyoruz. Bu da maliyeti ciddi oranda arttırıyor ama yapabileceğimiz bir şey yok” diye konuştu.
“Bu dönemde makine ile tarla sulayacağım hiç aklıma gelmezdi” diyen Serkan Yorulmaz ise, “Henüz nisan ayındayız. Hatta bazı akşamları halen soba yakmaya devam ediyoruz ama bir yandan da tarla suluyoruz. Mevsimler sanki tersine döndü” diyerek kuraklığın ciddi boyutta olduğunu söyledi. (İHA)

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