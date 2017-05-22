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22 MayÄ±s 2017
AydÄ±n, EÄŸitim

AydÄ±nâ€™da memur adaylarÄ± KPSS’de ter dÃ¶ktÃ¼

Ã–ÄŸretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar iÃ§in dÃ¼zenlenen Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± maratonu AydÄ±nâ€™da sorunsuz bir ÅŸekilde sona erdi. AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi de sÄ±nava girecek adaylara Ã¼cretsiz su daÄŸÄ±ttÄ±.
Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bazÄ± kadro ve pozisyonlarÄ±na yerleÅŸtirme yapabilmek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) A Grubu ve Ã–ÄŸretmenlik (Genel Yetenek-Genel KÃ¼ltÃ¼r Oturumu) yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye genelinde olduÄŸu gibi AydÄ±nâ€™da da birÃ§ok Ã¶ÄŸrenci memur ve Ã¶ÄŸretmen olabilmek iÃ§in ter dÃ¶ktÃ¼. Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan saat 10.00â€™da Genel Yetenek-Genel KÃ¼ltÃ¼r Oturumu, 14.30â€™da ise EÄŸitim Bilimleri Oturumu ile sona erdi. Bundan Ã¶nceki sÄ±navlarda olduÄŸu gibi bu sÄ±navda da yÃ¼z binlerce adayÄ± ilgilendiren 15 dakika kuralÄ± Ã–SYM tarafÄ±ndan belirtilmesine raÄŸmen yine bazÄ± adaylar maÄŸduriyetle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.
KPSS alan sÄ±navlarÄ± ise 27 ve 28 MayÄ±s 2017 tarihlerinde yapÄ±lacak. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  BaÅŸak Koleji â€˜AtatÃ¼rk ve Ã‡ocukâ€™ resim yarÄ±ÅŸmasÄ±na damga vurdu
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