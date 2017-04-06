Aydın’da kuraklık riski

Depolama tesislerindeki su durumunun uzun yıllar ortalamasının altında olduğu tespit edilen Aydın’da 2017 yılında ‘kısıtlı sulama programının’ uygulanacağı belirtildi.

DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğünde kısıtlı sulama programı ve Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi (TAMBİS) uygulaması hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda, yaşanan kuraklık nedeni ile sulama birliklerine buna göre hareket etmeleri ve mükelleflere gerekli bilgilendirmeleri yapmaları istendi.

Toplantıda DSİ 21. Bölge Müdürlüğüne bağlı Aydın ili su kullanıcı örgütlerine 2017 yılı kısıtlı sulama programı ve TAMBİS uygulaması hakkında bilgi verildi.

Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle depolama tesislerindeki su durumunun uzun yıllar ortalamasının altında bulunduğu 2017 yılında kısıtlı sulama programı uygulanacağı belirtildi.

2017 yılı sulama sezonunda su kullanıcı örgütlerin bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri ve mükellefleri bu yönde bilgilendirilmeleri istendi. Ayrıca sulama tesislerinde meydana gelen arızaların TAMBİS’ e girilmesi gerektiği belirtilerek, TAMBİS hakkında uygulamaya yönelik örnekleme yapılarak bilgi verildi. (İHA)