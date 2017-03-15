Aydın’da Kılıçdaroğlu Hazırlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesi yurt genelinde yürüttüğü ‘hayır’ kampanyası kapsamında 17 Mart Cuma günü Aydınlılarla buluşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Mart 2017 Cuma günü Aydın’a yapacağı ziyaret öncesi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici,İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Cuma günü Nazilli’de saat 11.00’de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Nazilli’den Efeler’e geçecek.

Kılıçdaroğlu, saat 12.30’da Efeler’de şehir turu yapacak.

Batı ve Doğu Gazi Bulvarları üzerindeki esnaf ve vatandaşları selamlamasının ardından saat 16.30’da Çine’ye giderek Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği otogar binasının açılışını gerçekleştirecek.

Açılış sonrası Kılıçdaroğlu, saat 17.30’da İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelecek. (İHA)