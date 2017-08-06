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07 Ağustos 2017
Aydın, Ege, Yaşam

Aydın’da kayboldu, Denizli’de bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki alzheimer hastası Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün Aydın’ın Germencik ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Ali Birsin (82), Denizli’nin Sarayköy ilçesinde sokakta gezerken bir vatandaşa yolunu kaybettiğini söyleyince, evine ulaştırılması için Sarayköy Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri, yaptıkları araştırmada, Ali Birsin’in Aydın’ın Germencik ilçesinde oturduğu bilgisine ulaştı. Birsin’in üzerinden çıkan telefon rehberinden Denizli’de oturan yeğeni Kezban Birsin’e ulaşarak, Ali Birsin’i yeğeni Kezban Birsin’e teslim etti.
Amcasının bulunması nedeniyle zabıta ekiplerine teşekkür eden Kezban Birsin, “Amcam Aydın’ın Germencik ilçesinde kalıyor. Alzheimer başlangıcı var kendisinde, ilaçlarını kullanmıyor. Biraz önce yengemi aradım. Buraya geldiğinden haberi yokmuş. Sabah ‘Sarayköy’de altınlarım var’ diyerek evden çıkmış. Allah sizden razı olsun” dedi.

(İHA)

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