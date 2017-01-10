AydÄ±nâ€™da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok Ã§ocuklar sevindi

AydÄ±nâ€™da dÃ¼n gece baÅŸlayan ve aralÄ±klarla sabaha kadar sÃ¼ren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok Ã§ocuklar sevindi.

AydÄ±nâ€™Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde ve birÃ§ok ilÃ§esinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok Ã§ocuklar sevinirken, Ã§ocuklar yaÄŸan karÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.

Gece baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sabaha kadar ÅŸehrin yÃ¼ksek kesimlerini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok sevinen Ã§ocuklar oldu. AydÄ±nâ€™Ä±n yÃ¼ksek kesimdeki mahallelerinde yer alan okullardaki Ã¶ÄŸrenciler, teneffÃ¼se Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nda, kardan adam yapÄ±p kartopu oynayarak karÄ±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±lar. AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlarda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na sevindiklerini belirterek, yazÄ±n kuraklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu ifade ettiler. (Ä°HA)