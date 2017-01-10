AydÄ±nâ€™da kar ve soÄŸuk hava pazarÄ± vurdu

AydÄ±nâ€™da dÃ¼n geceden bu yana etkili olan kar ve ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte soÄŸuk hava en Ã§ok semt pazarlarÄ±nÄ± vurdu. EsnafÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun tezgah aÃ§amadÄ±ÄŸÄ± pazarda fiyatlar el yaktÄ±.

AydÄ±nâ€™da dÃ¼n geceden bu yana Ã¶zellikle yÃ¼ksek kesimlerde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸmur ve aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar hayatÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±ndan en Ã§ok payÄ± Efeler, Nazilli ve BozdoÄŸanâ€™da SalÄ± gÃ¼nleri kurulan semt pazarlarÄ± aldÄ±. Kar ve ÅŸiddetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yÃ¼ksek kesimlerdeki kÃ¶ylerde yaÅŸayan Ã¼reticiler ve bir kÄ±sÄ±m esnafÄ±n pazara ulaÅŸamamasÄ± nedeniyle tezgahlarÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ± aÃ§Ä±lamadÄ±. Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle vatandaÅŸlarda evlerinden dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamayÄ±nca sem pazarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu sokaklar bomboÅŸ kaldÄ±.

Bir sÃ¼redir etkili olan olumsuz hava koÅŸullarÄ±yla birlikte Ã¼retimin azalmasÄ± sonucu yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en fiyatlar, pazara yeterince Ã¼rÃ¼n arz edilememesi sonucu bugÃ¼n tavan yaptÄ±. Ä°htiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in pazara Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar, yaÄŸmurda daha fazla Ä±slanmamak iÃ§in fiyatlar el yaksa da alÄ±ÅŸveriÅŸini bir an Ã¶nce tamamlamanÄ±n telaÅŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Olumsuz hava koÅŸullarÄ± ve esnafÄ±n semt pazarlarÄ±na ulaÅŸamamasÄ± sonucu pazarda domatesin kilosu 6 TL, biberin kilosu 7 TL, salatalÄ±ÄŸÄ±n kilosu 5 TL, Ä±spanaÄŸÄ±n kilosu 5 TL, mandalinanÄ±n kilosu 4 TL, soÄŸan ve sarÄ±msaÄŸÄ±n baÄŸÄ± ise 3â€™er TLâ€™ye yÃ¼kseldi. (Ä°HA)