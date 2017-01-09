Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
09 Ocak 2017
AydÄ±n, YaÅŸam

AydÄ±nâ€™da Kar Sevinci

{CAPTION}

Ãœlkenin pek Ã§ok ÅŸehrinde kar esareti yaÅŸanÄ±rken AydÄ±nâ€™da vatandaÅŸlar yÄ±llar sonra gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor.

AydÄ±nâ€™da hafta sonu yÃ¼ksek kesimlerde gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yediden yetmiÅŸe herkes adeta bayram yaptÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™nin pek Ã§ok ÅŸehrinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilerken, AydÄ±nâ€™da nadir gÃ¶rÃ¼len kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 4 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸti.

KÃ¶ÅŸk ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sadece yÃ¼ksek kesimlerde tuttu.

Zirvelerdeki karÄ± gÃ¶ren pek Ã§ok vatandaÅŸ hafta sonunu karlÄ± tepelerde geÃ§irdi.

Yediden yetmiÅŸe herkesin kar sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± AydÄ±nâ€™da Ã¶zellikle Ã§ocuklar ilk defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼ Ã¼zerinde doyasÄ±ya eÄŸlendi. BazÄ±larÄ± karda yuvarlandÄ±, bazÄ±larÄ± ise kardan adam yaptÄ±.{CAPTION}
Kara hasret yaÅŸayan AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlar hafta sonunu kartopu oynayarak geÃ§irdi.

BazÄ± anneler ise bir daha ne zaman yaÄŸacaÄŸÄ± belli olmayan karÄ± gÃ¶rebilmeleri iÃ§in karlÄ± tepelere battaniyeye sardÄ±klarÄ± bebekleri ile geldi.

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± kara hasret yaÅŸayan AydÄ±nlÄ±larÄ±n kar keyfi gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  HayÄ±rseverlerden En AnlamlÄ± Yeni YÄ±l ArmaÄŸanÄ±
Share

BENZER HABERLER

Ã–zdemir; “Ben Daha Uzun Soluklu KalmayÄ± Ä°sterdim”

Ã–zdemir; “Ben Daha Uzun Soluklu KalmayÄ± Ä°sterdim”

AydÄ±nspor 1923â€™te GÃ¼rpÄ±nar dÃ¶nemi

AydÄ±nspor 1923â€™te GÃ¼rpÄ±nar dÃ¶nemi

BÃ¶lgenin en eski ve en bÃ¼yÃ¼k deve gÃ¼reÅŸi Germencikâ€™te yapÄ±lacak

BÃ¶lgenin en eski ve en bÃ¼yÃ¼k deve gÃ¼reÅŸi Germencikâ€™te yapÄ±lacak

KuÅŸadasÄ± Belediyespor Tekvandoâ€™da 7 madalya kazandÄ±

KuÅŸadasÄ± Belediyespor Tekvandoâ€™da 7 madalya kazandÄ±

BAÅžAK KOLEJÄ° 7’NCÄ° ÅžAMPÄ°YONLUÄžA KOÅžUYOR

BAÅžAK KOLEJÄ° 7’NCÄ° ÅžAMPÄ°YONLUÄžA KOÅžUYOR

SÃ¶ke KartallarÄ± YaÅŸlÄ±larÄ± UnutmadÄ±

SÃ¶ke KartallarÄ± YaÅŸlÄ±larÄ± UnutmadÄ±

#

HAVA DURUMU

AydÄ±n

    #

    DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

    • Dolar

      3,6476

    • Euro

      3,8409

    • BIST

      77.107

    • AltÄ±n

      137,8158

    #

    EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

    Mustafa Ã‡ezik
    YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    TÃ¼m Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

    #

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

    gazete manÅŸetleri

    NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°

    takvim
    TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

    CLOSE

    CLOSE