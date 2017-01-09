AydÄ±nâ€™da Kar Sevinci

Ãœlkenin pek Ã§ok ÅŸehrinde kar esareti yaÅŸanÄ±rken AydÄ±nâ€™da vatandaÅŸlar yÄ±llar sonra gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor.

AydÄ±nâ€™da hafta sonu yÃ¼ksek kesimlerde gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yediden yetmiÅŸe herkes adeta bayram yaptÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin pek Ã§ok ÅŸehrinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkilerken, AydÄ±nâ€™da nadir gÃ¶rÃ¼len kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 4 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸti.

KÃ¶ÅŸk ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sadece yÃ¼ksek kesimlerde tuttu.

Zirvelerdeki karÄ± gÃ¶ren pek Ã§ok vatandaÅŸ hafta sonunu karlÄ± tepelerde geÃ§irdi.

Yediden yetmiÅŸe herkesin kar sevinci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± AydÄ±nâ€™da Ã¶zellikle Ã§ocuklar ilk defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± beyaz Ã¶rtÃ¼ Ã¼zerinde doyasÄ±ya eÄŸlendi. BazÄ±larÄ± karda yuvarlandÄ±, bazÄ±larÄ± ise kardan adam yaptÄ±.

Kara hasret yaÅŸayan AydÄ±nlÄ± vatandaÅŸlar hafta sonunu kartopu oynayarak geÃ§irdi.

BazÄ± anneler ise bir daha ne zaman yaÄŸacaÄŸÄ± belli olmayan karÄ± gÃ¶rebilmeleri iÃ§in karlÄ± tepelere battaniyeye sardÄ±klarÄ± bebekleri ile geldi.

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± kara hasret yaÅŸayan AydÄ±nlÄ±larÄ±n kar keyfi gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi. (Ä°HA)