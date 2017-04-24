Aydın’da kar ile bahar bir arada

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın’a 48 yıl sonra Nisan ayında düşen kar yağışı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yaz sıcaklarının hissedilmeye başladığı Aydın’da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları bölgede benzeri çok nadir görülen bir tabiat olayına neden oldu. Artan sıcaklıklar nedeniyle meyve ağaçlarının çiçek açtığı Aydın’da sıcaklıkların aniden eksi derecelere düşmesi nedeniyle yüksek kesimlere kar yağdı.

En son 1969 yılının 14 Nisan’ında kar yağışının görüldüğü Aydın’da 48 yıl sonra Efeler, Nazilli, Köşk, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinin zirveleri tamamen beyaza büründü. Nisan ayında karla kaplanan arazilerdeki çiçek açmış meyve ağaçları eşsiz bir doğa manzarasının yarım asır sonra yeniden yaşanmasına neden oldu.

Nazilli’ye bağlı Hasköy Mahallesi’nde yaşayan ve yarım asır sonra yaşanan doğa olayını kamerasıyla ölümsüzleştiren Sefa Kamalıoğlu, “Ben 55 yaşındayım ilk kez böyle bir şey görüyorum. 23 Nisan’da her yer bembeyaz. Büyüklerimden öğrendiğin kadarıyla 1969 yılının Nisan ayında da Aydın’a kar yağmış. Aydın sıcak bir il ve kar her zaman yağmıyor. Nisan ayında bu kalınlıkta kar yağması ve uzun süre erimemesi çok ilginç. Nadir yaşanan bir durumla karşı karşıya olduğumuz için bu anı ölümsüzleştirip saklamak istedim” dedi. (İHA)