Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
24 Nisan 2017
Aydın, Nazilli, Yaşam

Aydın’da kar ile bahar bir arada

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın’a 48 yıl sonra Nisan ayında düşen kar yağışı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Yaz sıcaklarının hissedilmeye başladığı Aydın’da hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları bölgede benzeri çok nadir görülen bir tabiat olayına neden oldu. Artan sıcaklıklar nedeniyle meyve ağaçlarının çiçek açtığı Aydın’da sıcaklıkların aniden eksi derecelere düşmesi nedeniyle yüksek kesimlere kar yağdı.
En son 1969 yılının 14 Nisan’ında kar yağışının görüldüğü Aydın’da 48 yıl sonra Efeler, Nazilli, Köşk, Bozdoğan ve Karacasu ilçelerinin zirveleri tamamen beyaza büründü. Nisan ayında karla kaplanan arazilerdeki çiçek açmış meyve ağaçları eşsiz bir doğa manzarasının yarım asır sonra yeniden yaşanmasına neden oldu.
Nazilli’ye bağlı Hasköy Mahallesi’nde yaşayan ve yarım asır sonra yaşanan doğa olayını kamerasıyla ölümsüzleştiren Sefa Kamalıoğlu, “Ben 55 yaşındayım ilk kez böyle bir şey görüyorum. 23 Nisan’da her yer bembeyaz. Büyüklerimden öğrendiğin kadarıyla 1969 yılının Nisan ayında da Aydın’a kar yağmış. Aydın sıcak bir il ve kar her zaman yağmıyor. Nisan ayında bu kalınlıkta kar yağması ve uzun süre erimemesi çok ilginç. Nadir yaşanan bir durumla karşı karşıya olduğumuz için bu anı ölümsüzleştirip saklamak istedim” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın’da hayat normale döndü
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da kar ile bahar bir arada

Aydın’da kar ile bahar bir arada

ADD 30 KİŞİYİ KİTAP FUARINA GÖTÜRDÜ

ADD 30 KİŞİYİ KİTAP FUARINA GÖTÜRDÜ

“Ulusal Egemenlikten Vazgeçmeyeceğiz”

“Ulusal Egemenlikten Vazgeçmeyeceğiz”

“Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez”

“Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez”

Aydın’da asırda bir karşılaşılacak manzara

Aydın’da asırda bir karşılaşılacak manzara

Aydın’da 23 Nisan Coşkusu

Aydın’da 23 Nisan Coşkusu

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/25 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 24°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Açık
Bugün 04/25 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 9°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5740

  • Euro

    3,8825

  • BIST

    93.803

  • Altın

    146,4969

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE