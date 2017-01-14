AydÄ±nâ€™da kar felaketi

AydÄ±nâ€™da yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l aradan sonra etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aylardÄ±r kuraklÄ±kla boÄŸuÅŸan zeytin Ã¼reticisini periÅŸan etti.

AydÄ±n’Ä±n yÃ¼ksek kesimlerindeki binlerce zeytin aÄŸacÄ±, kar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle yerle bir olurken Ã§iftÃ§iler kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bÃ¶lgelerin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini istedi.

AydÄ±n’Ä±n yÃ¼ksek kesimlerinde yaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bahÃ§esine giden Ã§iftÃ§iler gÃ¶rdÃ¼kleri manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok yaÅŸadÄ±.

Ã–zellikle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu yÃ¼ksek kesimlerde aÄŸaÃ§larÄ±n dallarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ren Ã§iftÃ§iler, bÃ¶lgede zarar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÄŸaÃ§larla birlikte Ã¼rÃ¼nler de zayi olurken yÃ¼zlerce ton zeytin mahsulÃ¼nÃ¼n de zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AydÄ±nlÄ± Ã§iftÃ§ilerden BÃ¼lent DeÄŸirmen, zararÄ±n ciddi boyutlarda olduÄŸunu belirterek bahÃ§elerdeki aÄŸaÃ§larÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n budaklarÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Ä°lk defa bu kadar zararla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten DeÄŸirmen, “Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan sonra bahÃ§eye gittiÄŸimizde neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±za ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k. BÃ¼tÃ¼n aÄŸaÃ§larÄ±n dallarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. BazÄ± aÄŸaÃ§lar kÃ¶kÃ¼nden yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ. SoÄŸuk ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± henÃ¼z hasat edilmeyen zeytine soÄŸuk vurmasÄ±na alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z ama aÄŸaÃ§larÄ±n bu ÅŸekilde kÄ±rÄ±lmasÄ± ve devrilmesi nadir gÃ¶rÃ¼len bir durum. 46 yaÅŸÄ±ndayÄ±m bÃ¶yle bir afetle ilk defa karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k” diye konuÅŸtu.

“Afet bÃ¶lgesi ilan edilmeli”

YaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n Ã§ok ciddi ve zararÄ±n bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu belirten AydÄ±nlÄ± Ã§iftÃ§ilerden Fatma-Zafer Atilla Ã§ifti ise havanÄ±n aÃ§masÄ± ile gittikleri zeytin bahÃ§esinde ÅŸok yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek bÃ¼tÃ¼n aÄŸaÃ§larÄ±n dallarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¶lgenin afet bÃ¶lgesi ilan edilmesini isteyen Karpuzlu Cumalar Mahallesi MuhtarÄ± HÃ¼seyin ÃœnlÃ¼, durumu TarÄ±m Ä°l ve Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne bildirdiklerini bÃ¶lgede zarar tespit Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.