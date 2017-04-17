Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
17 Nisan 2017
Aydın, Efeler

Aydın’da hayat normale döndü

Dün yapılan Anayasa değişikliği oylamasından sonra haftanın ilk iş günü Aydın sokakları normale döndü.
Yaklaşık iki aydan bu yana referandum çalışmalarını sürdüren sisyasi partilerin Aydın merkezdeki etkinlikleri dolayısıyla oldukça hareketli günler yaşayan Aydın sokakları, referandum sonrası normale döndü.
Sandıklarda görevli memurlar düşünülerek referandum sonrası Pazartesi günü okulların tatil edilmesi ile birlikte sokaklar boşaldı. Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Sevgi Yolundaki insan kalabalığında gözle görülür bir azalma olurken, Aydın haftanın ilk iş gününde referandum sonrası sessizliğe büründü. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  köpekler podyuma çıktı
Share

BENZER HABERLER

“AYDIN HALKI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”

“AYDIN HALKI ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Aydın’da Resmi Olmayan Sonuçlar

Aydın’da Resmi Olmayan Sonuçlar

BAŞKAN ÖZAKCAN OYUNU KULLANDI

BAŞKAN ÖZAKCAN OYUNU KULLANDI

VALİ KOÇAK, 2020 NO’LU SANDIKTAYDI

VALİ KOÇAK, 2020 NO’LU SANDIKTAYDI

AYDIN “HAYIR” DEDİ

AYDIN “HAYIR” DEDİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Pazartesi 04/17 50%
Yağmur Olasılığı
Sağanak yağışlar. En düşük 11°C.
Yağmur Olasılığı
Pazartesi 04/17 50%
Yağmur Olasılığı
Sağanak yağışlar. Gök gürültüsü muhtemeldir. En düşük 11°C. Rüzgâr GD, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %50.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6706

  • Euro

    3,9112

  • BIST

    90.654

  • Altın

    152,2645

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE